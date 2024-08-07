Prenez contact avec nous !
Les meilleurs avantages sociaux
Mutuelle, cagnotte, intéressement... tous les meilleurs avantages sociaux sont chez Benefiz.
Une gestion simplifiée pour vous et vos salariés
Une application qui fait des avantages sociaux un jeu d'enfant, le tout intégré à votre SIRH
Plus de pouvoir d’achat pour les salariés grâce aux avantages sociaux
Faites de votre petite entreprise une championne de l'attractivité en proposant des packages qu'on ne peut pas refuser
Le point déterminant a été l’accompagnement proposé en proximité par les équipes de Benefiz pour ce changement de mutuelle impactant à la fois nos 200 collaborateurs, mais aussi nos fonctions support.
Vincent, Associé
L'expérience utilisateur c'est la cerise sur le gâteau. Que ce soit pour le RH ou le salarié, ça marche bien et on est accompagnés à 100%
Charles de Fréminville, DG
Un salarié voulait suspendre son abonnement Netflix. Mais maintenant qu’il peut le payer grâce à ses avantages sociaux Benefiz, il compte le garder !
Agnès Chauvigny, DRH
Pour nous, Benefiz est plus qu'une solution de gestion des avantages sociaux, c'est aussi un outil de management. Le déploiement et la prise en main de l'outil sont très faciles et la team Benefiz se montre toujours très réactive.
Charles, Fondateur
En plus d'être un gain de temps pour moi, cela renforce la qualité de ce que je propose auprès de mes salariés qui ont une meilleure visibilité sur l'ensemble des avantages sociaux qu'ils ont.
Martin, Directeur Général
