Depuis plus de 20 ans, Lucca est une référence dans l’univers des RH, traversant deux décennies tout en restant l’un des meilleurs SIRH du marché. Si l’entreprise est réputée, c’est aussi pour sa transparence totale des salaires en interne et sa politique de QVT irréprochable. Les résultats sont là, avec un taux de rotation du personnel inférieur à 7% par an. Et pour maintenir ses standards de qualité, Lucca a choisi de s’équiper avec la mutuelle Benefiz en novembre 2022.