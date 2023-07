Les Journées du Courtage, réuniront les mardi 19 et mercredi 20 septembre 2023 tous les courtiers et professionnels de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d'assurance (compagnies d’assurances, mutuelles, courtiers, grossistes, groupes de protection sociale, prestataires de services...).



Venez rencontrer Benefiz au stand PA193 et découvrez l'ensemble de nos offres en Mutuelle et Prévoyance collective.