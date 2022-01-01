Nos clients

Pourquoi Figures a choisi Benefiz pour centraliser ses avantages sociaux
Figures, spécialiste européen de la gestion de la rémunération, a choisi Benefiz pour centraliser sa mutuelle, sa prévoyance et ses avantages du quotidien via la cagnotte Benefiz. Découvrez pourquoi la flexibilité d’utilisation, le support réactif et la valorisation via le BSI ont fait la différence, et comment Benefiz aide les entreprises à maximiser l’impact de leurs avantages sociaux.
Moni renforce sa stratégie de rémunération globale avec Benefiz
Moni, fintech en croissance, a choisi Benefiz pour centraliser ses avantages sociaux et renforcer sa stratégie de rémunération globale. Mise en place rapide, gestion simplifiée, meilleure lisibilité pour les salariés : découvrez comment Benefiz aide les PME et startups à construire des packages de rémunération attractifs sans multiplier les outils.