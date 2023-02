En 2022, l’inflation n’est pas passée par Benefiz !

En cette fin d’année, nous constatons une hausse de seulement 1% des tarifs de nos prestations (1% d’augmentation en moyenne, contre 7% pour les autres acteurs du marché et parfois beaucoup plus chez certains assureurs). Une belle performance en 2022, que nous aurons à cœur de réitérer en 2023.

Cette réussite, nous la devons à notre modèle économique sain et notre expertise de la collective. Retour sur les 4 raisons qui font de Benefiz un réel recours contre l’inflation.

Pas de dumping tarifaire, pas d’augmentation soudaine

Si comme toute startup, notre ambition est de croître rapidement, la priorité restera toujours la satisfaction de nos clients et la stabilité de notre modèle.

Nous savons que les ressources des TPE/PME ne sont pas illimitées, et qu’elles cherchent donc à minimiser leurs coûts.. C’est encore plus vrai dans la conjoncture actuelle !

Le prix est donc un facteur déterminant dans le choix d’une solution d’assurance collective. Il serait donc très tentant de “casser les prix” la première année pour effectuer un fort redressement l’année d’après : pas chez Benefiz, car nous vendons au juste prix. Nous préférons nous différencier par notre positionnement multi-avantages sociaux et l’expérience client qu’offre notre plateforme digitale pour faire la différence.

Un portefeuille stable construit par des experts de l’assurance

Des tarifs qui augmentent trop fortement sont souvent liés à un fort décalage entre les prestations consommées et le prix de la collective. Quand on est un professionnel de l’assurance c’est ce que l’on veut à tout prix éviter.

C’est pour cela que nous avons construit un portefeuille homogène, sur des catégories de marché que nous connaissons bien. En 2022, ce bilan équilibré bénéficie à nos clients et le conserver sera un de nos objectifs clefs en 2023.

Un plus grand pouvoir de négociation avec nos partenaires

Avec plus de 700 entreprises clientes, et +10000 salariés couverts par nos soins, Benefiz prend de l’ampleur sur le marché de l’assurance, et c’est grâce à cette posture que notre marge de négociation ne cesse de s’accroître auprès des assureurs.

Cela nous permet d’obtenir les meilleures couvertures pour nos assurés comme pour nos courtiers partenaires. Aujourd’hui, les 10 millions de salariés de TPE/PME bénéficient rarement des meilleures garanties, surtout quand on les compare aux grands groupes. Benefiz se battra pour que cela change dans les prochaines années, pour un meilleur accès à la santé pour toutes et tous.

Des contrats transparents, exprimés en euros

Notre objectif est de simplifier au maximum la gestion des avantages sociaux, et nos prix reflètent cette philosophie. Nous avons fait le choix de toujours exprimer les garanties de nos contrats en euros plutôt qu’en fonction du plafond de la sécurité sociale.

Ceci pour deux raisons :

Des garanties exprimées en euro donnent un référentiel clair. Quand on lit une offre Benefiz on sait exactement ce à quoi l’on a droit : pas besoin de sortir sa calculatrice et pas de surprise chez le médecin.

Exprimer les garanties en euros sur notre plateforme, c’est vous permettre d ’avoir une vision unifiée de ce que vous donnez à vos salariés. On se rend rapidement compte que certaines garanties ne sont pas utilisées et coûteuses pour l’entreprise. On peut alors allouer ce budget à un autre poste de dépenses qui a un vrai impact sur le pouvoir d’achat des les salariés, comme des titres restaurant par exemple.

En 2022, nous avons été capables de limiter la hausse des tarifs dans un contexte difficile. Nous savons que le défi sera au moins aussi complexe en 2023. Nous ferons tout pour être au rendez-vous pour apporter le maximum de valeur à nos assurés.

La plateforme Benefiz est conçue comme l’outil idéal pour souscrire, gérer et valoriser vos avantages sociaux. Elle peut vous aider à faire face à l’inflation en maximisant la valeur de chaque euro dépensé dans votre masse salariale. Un vrai coup de pouce pour les TPE/PME et leurs salariés.

