⏱ J-33, n’attendez pas novembre pour challenger votre mutuelle.

La rentrée est bien là et avec elle de nombreuses priorités qui se chevauchent. Entre les nouveaux salariés à onboarder, la reprise de l’activité, les outils et process qui évoluent… les sujets RH ne manquent pas. Difficile de les prioriser et il est aisé de passer à côté de l’un d’entre eux.

Et le sujet que beaucoup oublient, c’est celui de la mutuelle. Trop souvent relégué à la toute fin d’année, il est source de mauvaises surprises quand vous l’avez adressé trop tard.

En fait, challenger votre mutuelle dès fin septembre, et l’arrivée des augmentations, présente de nombreux avantages. On vous en a fait la liste, suivez le guide !

Découvrez les raisons pour lesquelles il est très judicieux de prendre le temps de challenger votre mutuelle dès septembre 2023.

Pourquoi changer avant 31 octobre ? Promis, aucun rapport avec Halloween

Octobre arrive et avec lui la date butoir du 31 après laquelle il est impossible de changer de contrat de prévoyance (en tout cas pour un an). Souvent lié à la mutuelle, ce dernier bloque parfois de réels progrès pour vos salariés, identifiés un peu trop tard.

Aucune malédiction donc, mais attendre pourrait vous jouer un mauvais tour. En effet, ce calendrier très serré est souvent déceptif pour les équipes RH à la recherche des meilleures garanties pour leurs salariés.

Chaque année, nous échangeons avec des dizaines de responsables de TPE/PME surpris par l’existence de cette date butoir, peu mise en avant par les professionnels du secteur. Cette année nous avons donc décidé de faire passer le mot.

“Les garanties sont meilleures pour nos 26 salariés mais nous devrons attendre l’année prochaine pour en profiter” - témoigne la RH d’une ESN de la région parisienne à notre Expert Théo Bouin le 6 novembre 2022.

C’est donc une date à noter avec attention chaque année dans vos agendas. On dit souvent : « le temps c'est de l'argent ». C'est rarement aussi vrai que dans ce cas !



Des prix 2023 qui s’envolent, avez-vous encore le bon tarif ?

Cette année les hausses des tarifs des mutuelles vont battre des records avec une moyenne du marché de 10 à 15%, si votre hausse se révèle supérieure, il est (encore) temps d’agir.

L’électrochoc du redressement peut avoir du bon, si l’on décide de challenger rapidement ses offres. De meilleures garanties, des tarifs plus intéressants, des remboursements plus rapides… Les points d’amélioration potentiels, sont nombreux.

Aborder ce sujet le plus tôt possible permet de favoriser le dialogue via des sondages ou des réunions d’information. La meilleure façon de choisir la mutuelle qui saura réellement ravir vos salariés !

Par ailleurs, aller chercher meilleures garanties ou un meilleur tarif pour les mêmes garanties, c’est plus de pouvoir d’achat pour votre salarié. Dans cette année stratégique et marquée par l’inflation, chaque petit coup de pouce peut faire la différence.

Avec Benefiz c’est facile. Nous réalisons, en quelques minutes, une l’analyse comparative et Budgétaire de vos garanties (avec qui plus est une présentation des remboursements en euros pour plus de facilité de compréhension).

Prendre le virage du digital avant le rush de fin d’année

Votre mutuelle est-elle digitalisée ? Si non, alors il est temps d’étudier le marché. Encore peu développées il y a quelques années, les mutuelles en ligne présentent d’immenses avantages pour le RH comme pour le salarié.

Mais attendre trop longtemps, empêche parfois les entreprises de profiter. Elles doivent encore jongler pendant un an avec des feuilles de papiers, des outils complexes à utiliser et des salariés mécontents.

Voici quelques-uns des avantages que vous pourriez débloquer en challengeant votre mutuelle dès le mois de septembre.

La mutuelle en pilote automatique : un problème en moins pour le RH

Vous n’avez pas le temps de gérer l’administratif, cela tombe bien ! Les mutuelles en ligne vous permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs à 0.

Clarté des offres : avec les mutuelles digitales vous comparez les offres rapidement et contractez en moins de 24h si elles vous conviennent.

Résiliation simplifiée : avec une mutuelle en ligne vous résiliez votre ancien contrat en quelques heures sans actions de votre part.

Onboarding simplifié : plus besoin de faire signer d’interminables contrats à l’ensemble de vos salariés. Ils s’onboardent en toute simplicité directement dans leur espace et vous gagnez un maximum de temps.

Gestion des collaborateurs : vous gérez vos collaborateur simplement dans votre espace. De l’arrivée à l’éventuel départ, tout se fait sans que vous n’ayez à plonger dans la paperasse.

Une expérience au top pour le salarié

Dans un monde où le numérique est omniprésent, on ne peut plus faire l’impasse sur la santé. Proposer une mutuelle numérique c’est aussi veiller au bien-être de ses salariés.

Espace salarié : votre salarié gère l’ensemble de ses démarches au même endroit, une simplicité bienvenue pour les mieux comme les moins organisés.

Application mobile : banque, information, paiements, mobilité… Difficile de trouver des industries qui n’ont pas fait leur mue vers le mobile. C’est encore plus clef pour la santé. Une application permet à vos salariés d’être toujours en possession de leurs informations et d’effectuer simplement toutes leurs démarches.

Remboursements : des remboursements en 24h ? C’est possible ! Vos salariés sont bluffés et n’ont plus peur d’engager des dépenses de santé.

Télé-consultation : plébiscité par plus de 40% des salariés, c’est un atout clef pour permettre un meilleur accès aux soins de vos salariés. C’est encore mieux si cette mutuelle propose des modules de santé mentale. Une fonctionnalité de plus en plus recherchée par les salariés.

Votre mutuelle vous répond, rapidement en plus

On ne lésine pas avec la santé. Dans des cas qui peuvent aller du confort à des situations critiques, il faut être capable de gérer les situations très rapidement.

Vos salariés accompagnés en toute circonstance : fini le courrier ou le téléphone, vos salariés sont accompagnés directement via un chat. Bien plus efficace et rapide, il permet de vous apporter une réponse en quelques minutes contre des heures (ou parfois jours) auparavant.

Délais réduits et expertise maximale : via le chat vous bénéficiez d’un contact instantané avec toute la connaissance des experts de Benefiz. Avec des centaines d’années (cumulées) à accompagner des TPE/PME dans leurs démarches de santé, ils ont l’expérience de toutes les situations.

La stratégie de rémunération : le must-have pour 2024 pour les TPE/PME

90% des salariés attendent une augmentation en 2023-2024. En parallèle, moins de 15% des employeurs comptent mettre en place des politiques d’avantages sociaux.

Pourquoi font-ils une erreur ? Parce que les avantages sociaux sont la clef pour augmenter les salariés sans se ruiner.

Le piège du fixe

Pour la majorité des professionnels, augmentation implique augmentation du salaire fixe. Pourtant, quand on additionne les charges patronales, salariales et l’imposition, augmenter un salarié de 100€ net peut coûter jusqu’à 237€ à l’employeur !

Le salaire fixe est tellement chargé qu’il est par nature déceptif pour les deux parties. Il coûte cher à l’employeur et rapporte peu au salarié. On est loin de l’optimisation du pouvoir d’achat.

Heureusement, il existe des solutions bien plus efficaces pour les TPE/PME. Elles doivent encore largement se démocratiser !

Proposer des avantages sociaux, c’est favoriser le pouvoir d’achat

Connus de toutes et tous, les avantages sociaux sont l’outil d’augmentation du pouvoir d’achat par excellence. Moins chargés, ils permettent de transférer plus de valeur de l’entreprise au salarié, sans intermédiaire. Ils sont donc capitaux quand on cherche à donner plus sans dépenser plus mais en dépensant mieux.

Grâce à ces derniers, l’employeur dépensant 100€ de masse salariale met souvent 100€ directement dans la poche de son salarié. Si l’on en revient à notre exemple précédent, ils permettent d’augmenter 2,7 fois mieux les salariés. Alors pourquoi s’en priver ?

Pour faire le point nous vous conseillons de découvrir ou (re)découvrir notre article : Comment augmenter vos salariés sans vous ruiner, qui met en lumière tous les mécanismes qui rendent les avantages sociaux plus intéressants que le salaire fixe pour augmenter ses salariés.

On peut alors répondre plus aisément à leurs revendications concernant le pouvoir d’achat. Une véritable solution gagnant-gagnant à condition de la mettre en place…

Heureusement, un changement rapide et simplifié est possible avec Benefiz

En quelques heures, vous pouvez tout changer ! Benefiz vous offre un parcours simplifié pour :

Challenger votre mutuelle et comparer les offres Benefiz via notre comparatif sur-mesure pour votre entreprise en nous contactant

Sonder vos salariés pour sélectionner la meilleure offre au meilleur prix

Résilier votre ancienne mutuelle

Onboarder vos équipes et leur donner accès aux soins

En conclusion, misez sur la tranquillité d’esprit et l’efficacité ! Revoir votre mutuelle collective avant novembre, c’est l’assurance de mettre toutes les chances de votre côté pour la fin d’année.

Chez Benefiz, nous sommes convaincus que nous pouvons vous aider à améliorer la couverture de vos salariés. Prenez l'initiative pour maximiser l'impact tout en allégeant votre fin d'année.