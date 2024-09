Lauranne, le cœur à Paris et dans la main

Lauranne, c'est l'art de vivre à la Française appliqué au monde de l'assurance.

Passée par Allianz, Howden et Filhet-Allard, elle connaît parfaitement le métier et ses enjeux. Partner Manager chez Benefiz depuis juin 2024, elle aime mettre son énergie débordante au service de nos courtiers partenaires !

Dis-nous en un peu plus sur toi

Je suis née à Paris et j'y vis toujours. On dirait que la Ville Lumière a décidé de me garder dans ses filets – je suis la quatrième génération de ma famille à être née et à avoir grandi à Paris. Autant dire que la Tour Eiffel est un peu comme une vieille tante pour moi.

À 18 ans, j’ai décidé qu’il était temps de gagner mon pain – et pas seulement en baguettes – pour financer mes études et ma vie étudiante. Un an plus tard, je me suis envolée du nid familial pour atterrir dans un petit studio, juste au-dessus d'une boucherie. Les réveils à 4h du matin avec l'odeur, c'était... disons, un charme particulier.

Après une année d'aventures à l’étranger, j’ai sauté dans le grand bain de l’alternance, jonglant entre travail, études et formation. Et voilà comment, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans le monde palpitant de l’assurance de personne.

Ce que tu aimes ?

C'est savourer les petits plaisirs de la vie. Rien ne vaut un bon week-end entre amis, à partager des moments simples, que ce soit autour d'une table dans un restaurant sympa ou en flânant tranquillement le long des rues animées.

Le dimanche matin, j'adore me perdre dans les allées du marché, choisir de bons produits frais, et peut-être m'arrêter pour un café ou un déjeuner improvisé. Ces moments de simplicité, passés avec ceux que j'aime, en famille ou entre amis, sont les plus précieux.

Et pour équilibrer tout ça, je trouve aussi mon bonheur dans le sport, histoire de garder la forme après tous ces plaisirs gourmands. Parce qu'après tout, la vie est faite pour être pleinement appréciée, n'est-ce pas ?

C’est quoi, ta journée type ?

Ma journée type s’organise autour de plusieurs axes clés : le contact humain, l'expertise métier, la formation, et l'accompagnement commercial.

La journée commence par une prise de contact avec les courtiers. Ce moment est essentiel pour entretenir des relations solides et pour rester à l'écoute de leurs besoins spécifiques. Chaque échange me permet de comprendre les défis qu'ils rencontrent et de leur apporter des solutions adaptées.

Ensuite, je consacre une partie de ma journée à mettre à profit mon expertise métier. Cela peut prendre la forme d'une session de démonstration de nos nouveaux produits et services.

Mon objectif est de m'assurer que chaque courtier dispose des connaissances nécessaires pour présenter nos offres pour se démarquer et atteindre ses objectifs commerciaux.

Ce qui te plaît dans ton travail ?

La disponibilité de mes collègues, leur bonne humeur et leur implication quotidienne. Chez Benefiz, on ressent une vraie énergie pour notre mission !

Nous sommes tous à fond pour sortir une plateforme innovante, avec plusieurs produits et une approche multi-benefits qui viennent révolutionner le marché.

L’animation des courtiers est une première pour moi, c'est un nouvel univers à explorer, mais l'idée reste la même : leur proposer la meilleure offre possible. C'est-à-dire celle qui correspond à leurs besoins et ceux de leurs clients !