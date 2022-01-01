L’assurance santé digitale sur-mesure pour votre entreprise

• Mutuelle 100% digitale : zéro papier !

Passez de la définition de votre besoin

à l'affiliation en quelques heures.

Votre mutuelle est en pilote automatique.



• Un produit sur-mesure pour les TPE/PME.

Benefiz construit un tarif et une

couverture optimisée pour vos salariés.

A garanties équivalentes économisez jusqu'à

40% sur vos cotisations



• Accompagnement au top par une équipe d'experts.

Benefiz, ce sont avant tout des passionnés de l'assurance.

qui seront heureux de vous accompagner dans ce projet parfois complexe.

Nous répondons à vos questions en moins de 10 minutes sur le chat.