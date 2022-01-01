L’assurance santé digitale sur-mesure pour votre entreprise
Fini le papier et la complexité administrative Couverture et tarifs optimisés
Remplissez vos obligations légales en quelques clics
Le top de la mutuelle
pour les TPE/PME
• Un prix juste et attractif
• Les meilleures garanties pour vos salariés
• Des tarifs qui n’explosent pas chaque année
Pour vous
• Mutuelle 100% digitale : zéro papier !
Passez de la définition de votre besoin
à l'affiliation en quelques heures.
Votre mutuelle est en pilote automatique.
• Un produit sur-mesure pour les TPE/PME.
Benefiz construit un tarif et une
couverture optimisée pour vos salariés.
A garanties équivalentes économisez jusqu'à
40% sur vos cotisations
• Accompagnement au top par une équipe d'experts.
Benefiz, ce sont avant tout des passionnés de l'assurance.
qui seront heureux de vous accompagner dans ce projet parfois complexe.
Nous répondons à vos questions en moins de 10 minutes sur le chat.
Pour vos salariés
• La meilleure couverture au meilleur prix.
Benefiz travaille avec des partenaires de confiance (Swisslife, AESIO) pour proposer une couverture sur-mesure dans toutes les situations.
• Expérience salarié garantie.
Benefiz offre au salarié le meilleur de l'expérience digitale.
Remboursements en quelques jours, App mobile, suivi automatique...
• Nos équipes à l'écoute.
La satisfaction de vos salariés est notre priorité.
Grâce au chat, ils seront accompagnés dans toutes leurs démarches.
Découvrez des RH qui changent la vie de leurs salariés
L'expérience utilisateur c'est la cerise sur le gâteau. Que ce soit pour le RH ou le salarié, ça marche bien et on est accompagnés à 100%
Un salarié voulait suspendre son abonnement Netflix. Mais maintenant qu’il peut le payer grâce à ses avantages sociaux Benefiz, il compte le garder !
Pour nous, Benefiz est plus qu'une solution de gestion des avantages sociaux, c'est aussi un outil de management. Le déploiement et la prise en main de l'outil sont très faciles et la team Benefiz se montre toujours très réactive.
En plus d'être un gain de temps pour moi, cela renforce la qualité de ce que je propose auprès de mes salariés qui ont une meilleure visibilité sur l'ensemble des avantages sociaux qu'ils ont.
Le point déterminant a été l’accompagnement proposé en proximité par les équipes de Benefiz pour ce changement de mutuelle impactant à la fois nos 200 collaborateurs, mais aussi nos fonctions support.
Le meilleur de la mutuelle connectée
Votre mutuelle brille dans notre
Benefits Manager
Développez une stratégie intégrée et performante d'avantages sociaux grâce à Benefiz.
Bref, vous voulez faire la différence ?
Demandez une démo