Conditions Générales d’Utilisation

Article 3. Compte



3.1 Création et gestion du Compte Utilisateur

3.1.1 Comptes Utilisateur du Salarié

Les internautes n’ont accès qu’à la partie publique du Site. Si votre employeur, en tant que Client, a passé commande de Benefits ou confié leur gestion à un Courtier Distributeur et/ou à BENEFIZ sur le Site, il peut vous inviter à accéder en tant que Salarié à la partie privée du Site.

Vous recevez alors un courriel contenant un lien hypertexte vous invitant à créer votre Compte Utilisateur afin de bénéficier des Benefits souscrits par le Client et/ ou de faire connaître votre motif de dispense. Les informations suivantes vous seront demandées pour la création de votre Compte Utilisateur : identifiant, mot de passe, et confirmation du mot de passe.

Vous pouvez alors vous connecter à tout moment à votre Espace Salarié via votre Compte Utilisateur, compléter votre profil en précisant votre situation familiale et consulter les Benefits activés pour vous par votre employeur.

Lors de la consultation des Benefits activés pour vous par votre employeur, le descriptif des Benefits sera affiché. Vous pourrez choisir de ne pas bénéficier de certains Benefits. Vous devrez alors indiquer votre motif de dispense (par exemple, si vous disposez déjà d’une mutuelle collective en tant qu’ayant droit). Un document reprenant la dispense indiquée sera généré, et il conviendra de le signer électroniquement par le biais d’un processus sécurisé.

En l’absence de dispense, et afin de bénéficier des Benefits activés par votre employeur, vous devrez renseigner des informations personnelles vous concernant. Les conditions applicables aux Benefits dont vous souhaitez bénéficier doivent être acceptées préalablement à toute consultation ou utilisation desdits Benefits sur votre Espace Salarié. Cette acceptation se fait sur la page « Mon consentement ».

Vous pouvez ajouter des Bénéficiaires depuis votre Espace Salarié.

Pour ajouter un enfant, vous devez renseigner des informations personnelles le concernant. Vous devez également indiquer le compte de sécurité sociale auquel l’enfant est rattaché (votre compte ou celui d’un autre parent).



Vous pouvez ensuite accéder à toutes les informations et fonctionnalités relatives au suivi et à la gestion des Benefits activés pour votre enfant.



Pour ajouter votre conjoint comme Bénéficiaire, vous devez renseigner des informations personnelles le concernant. Un courriel d’invitation contenant un lien hypertexte invitant votre conjoint à créer votre Compte Utilisateur lui est alors envoyé. Si le Bénéficiaire qui est votre conjoint ne se crée pas de Compte Utilisateur, vous pouvez accéder à toutes les informations et fonctionnalités relatives au suivi et à la gestion des Benefits activés pour votre conjoint. A l’inverse, si le Bénéficiaire qui est votre conjoint se crée un Compte Utilisateur, vous ne pourrez pas accéder aux informations et fonctionnalités relatives au suivi et à la gestion des Benefits activés pour votre conjoint.

3.1.2 Compte Utilisateur du Bénéficiaire

Si le Salarié vous désigne comme un Bénéficiaire et que vous êtes son conjoint, vous êtes invité à accéder à la partie privée du Site. Cette faculté n’existe pas pour les Bénéficiaires qui sont les enfants du Salarié. Vous recevez alors un courriel contenant un lien hypertexte vous invitant à créer votre Compte Utilisateur afin de bénéficier des Benefits souscrits par le Client. Les informations suivantes vous seront demandées pour la création de votre Compte Utilisateur : identifiant, mot de passe, et confirmation du mot de passe. Vous pouvez alors vous connecter à tout moment à votre Espace Salarié via votre Compte Utilisateur, compléter votre profil en précisant votre situation familiale) et consulter les Benefits activés pour vous par le Client et le Salarié. Lors de la consultation des Benefits activés pour vous, le descriptif des Benefits sera affiché. Afin de bénéficier des Benefits activés par l’employeur du Salarié, vous devrez renseigner des informations personnelles vous concernant. Les conditions applicables aux Benefits dont vous souhaitez bénéficier doivent être acceptées préalablement à toute consultation ou utilisation desdits Benefits sur votre Espace Salarié. Cette acceptation se fait sur la page « Mon consentement ».

3.2 Supression du compte utilisateur

Si le Salarié quitte l’entreprise de son employeur (le Client), le Salarié peut continuer à bénéficier des fonctionnalités et informations relatives au suivi et à la gestion des Benefits en cours d’activation sur le Site. Les Benefits restent actifs pendant la période légalement prévue et permettant aux Salariés de bénéficier des Benefits activés par l’employeur après la fin de leur relation contractuelle de travail (cette période est dite « Période de Portabilité »). À l’issue de cette Période de Portabilité, ou si le Salarié n’a pas bénéficié de Période de Portabilité, les Benefits sont désactivés. Le Salarié ne peut donc plus bénéficier de l’intégralité des fonctionnalités proposées sur le Site mais peut uniquement consulter les informations relatives à ses Benefits pendant une période de 5 ans à compter de la désactivation des Benefits. Deux mois avant la date fermeture de l’accès à l’Espace Salarié et au Compte Utilisateur, le Salarié est informé par l’envoi d’un courriel de la suppression de son Espace Salarié et de son Compte Utilisateur et du fait que les informations et documents le concernant ne seront plus accessibles à compter de cette date. Lorsque le Salarié a désigné un Bénéficiaire et que ce Bénéficiaire dispose d’un Compte Utilisateur, les droits du Bénéficiaire seront similaires à ceux du Salarié. Ce qui précède sera donc applicable au Bénéficiaire.

3.3 Sécurité du compte utilisateur

Si un tiers accède à votre Compte Utilisateur et/ou à ses paramètres, cette personne pourra faire tout ce que vous pouvez faire en tant que Salarié ou Bénéficiaire désigné par un Salarié et disposant d’un Compte Utilisateur et notamment conclure tout contrat, réaliser tout fait juridique, prendre toute déclaration ou garantie, entre autres, et ces actions seront réputées avoir été faites en votre nom et pour votre compte auprès de votre employeur ou de l’employeur du Salarié qui vous a désigné comme Bénéficiaire (le Client), de son Courtier Distributeur et/ou de BENEFIZ et du Partenaire proposant les Benefits dont vous bénéficiez sur le Site. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de préserver la confidentialité des identifiants de votre Compte Utilisateur et de ne pas en autoriser l'accès à d'autres personnes, car vous serez entièrement responsable de toutes les actions effectuées par le biais de votre Compte Utilisateur (y compris de toutes les déclarations, garanties et contrats y afférents), que vous l'ayez ou non expressément autorisé, ainsi que de tous les dommages, coûts ou pertes pouvant résulter de ces actions. En cas de litige concernant la titularité d'un Compte Utilisateur, nous nous réservons le droit de déterminer le titulaire d’un Compte Utilisateur à partir de notre évaluation de la situation. BENEFIZ apprécie à sa seule discrétion s’il convient de suspendre le Compte Utilisateur disputé jusqu'à ce que les parties qui en réclament la titularité soient parvenues à une résolution amiable du litige concerné, sans que BENEFIZ n’engage sa responsabilité de ce fait envers vous ou envers toute autre partie. Nous pouvons vous demander tous documents et/ou justificatifs d’identité qui peuvent nous permettre de déterminer la titularité du Compte Utilisateur. Vous vous engagez et vous acceptez de ne pas agir de manière illégale pour collecter des données de connexion et/ou des mots de passe d’autres Utilisateurs pour le Site et d'autres sites Internet, logiciels ou services. Vous vous abstenez notamment d’utiliser tout Compte Utilisateur de votre employeur sans son autorisation expresse.