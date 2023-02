Mentions légales

Article 1. Définitions

« Vous », « vos », « votre » et toutes expressions similaires vous désignant font référence à vous, en tant qu’internaute parcourant le Site. Les autres termes utilisés avec une majuscule au sein de cette politique de confidentialité sont définis soit dans le préambule soit dans les conditions générales d’utilisation de BENEFIZ, soit tel que spécifié ci-dessous :

1) « Bénéficiaire » : personne physique, conjoint ou enfant du Salarié bénéficiant de Benefits, et ajoutée par le Salarié comme un bénéficiaire dans son Espace Salarié.

2) « Benefits » : avantages sociaux distribués et/ou gérés par BENEFIZ et pouvant être un Contrat d’assurance ou non. Ces Benefits sont proposés par des Partenaires aux Clients. Les Clients peuvent commander les Benefits sur le Site et/ou confier leur gestion à BENEFIZ ou à des Courtiers Distributeurs.

3) « Client » : l’entreprise personne physique ou personne morale qui accepte la proposition d’assurance faite par l’Organisme Assureur et qui commande tout Benefit d’un Organisme assureur, ou qui commande tout Benefit d’un Partenaire sur le Site pour en faire bénéficier ses Salariés et leurs Bénéficiaires le cas échéant, lesquels peuvent alors utiliser leurs Espaces pour y accéder et l’utiliser.

4) « Contrat d’assurance » : contrat collectif couvrant le Client et les Salariés, ainsi que ses éventuels Bénéficiaires, contre certains risques d’assurance, régi par le Code des assurances, ou le Code de la mutualité ou le Code de la sécurité sociale.

5) « Courtier » : la personne physique ou morale qui propose des Benefits au Client, et, à la demande du Client, en assure la gestion avec le Partenaire et avec les Salariés et ses éventuels Bénéficiaires. Selon les Benefits et selon les Clients, le Courtier peut être un co-contractant de BENEFIZ, personne physique ou morale inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance (ORIAS) exerçant l’activité de distribution d’assurance en qualité d’intermédiaire en assurance, mandataire de ses clients et prospects (« Courtier Distributeur »), ou BENEFIZ.

6) « Organisme assureur » : personne morale de droit privé, régie par le Code des assurances, ou le Code de la mutualité ou le Code de la sécurité sociale, agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de la Résolution (ACPR) pour couvrir des risques d’assurance.

7) « Partenaires » : les Organismes assureurs, mutuelles et prestataires qui proposent les Benefits sur le Site.