Politique de confidentialité

Article 3. Cookies

BENEFIZ collecte et traite également des données personnelles relatives à tout internaute sur le Site via des cookies. Lorsque vous accédez et utilisez le Site, des cookies sont installés sur l’appareil que vous utilisez pour naviguer sur notre Site. Ces cookies sont soit (i) nécessaires pour vous permettre d’accéder et d’utiliser les services et les fonctionnalités du Site (les « cookies nécessaires »), soit (ii) utilisés pour mesurer les visites sur le Site afin d’améliorer votre expérience utilisateur du Site (les « cookies de mesure d’audience »). Vous pouvez accepter ou refuser les cookies de mesure d’audience en cochant ou décochant la case prévue à cet effet sur la bannière cookie lors de votre première visite sur le Site.

Un cookie est un fichier texte téléchargé sur un appareil lors de la navigation sur le Site. Son but est de collecter des informations relatives à votre navigation sur le Site et de vous fournir le Site, les fonctionnalités du Site et/ou une meilleure expérience client. Certains cookies sont de nature temporaire et limités à une session de navigation ; ils sont tous supprimés lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. Certains cookies restent sur votre appareil pendant un certain temps après la fermeture de la session de votre navigateur, durant lequel ils seront activés chaque fois que vous recommencerez à naviguer sur le Site.

Les cookies nécessaires et les cookies de mesure d’audience ont des objectifs différents :

– Les cookies nécessaires sont indispensables au fonctionnement du Site et permettent à l’utilisateur d’utiliser les fonctionnalités du Site. Sans ces cookies, vous ne pouvez pas utiliser le Site normalement. Ces cookies n’ont aucune finalité de ciblage ou de marketing. Ils permettent d’adapter la fourniture du Site aux préférences d’affichage de vos appareils (langue, résolution, système d’exploitation, etc.), de stocker les informations saisies dans les formulaires que vous remplissez ;

– Les cookies de mesure d’audience sont des cookies utilisés pour mesurer l’audience du Site. Ils génèrent des statistiques sur la fréquentation et l’utilisation du Site, qui permettent à BENEFIZ d’améliorer le fonctionnement, les points d’intérêt et l’ergonomie du Site.

Lors de votre première connexion, vous êtes informé que BENEFIZ et tout autre tiers identifié peuvent déposer des cookies via le Site. La dépose et l’utilisation de cookies de mesure d’audience est soumise à la politique de confidentialité des éditeurs de ces cookies en plus des clauses de la présente politique de confidentialité. En conséquence, vous êtes invité à visiter les sites Internet de ces prestataires pour plus d’informations sur les cookies qu’ils stockent et comment vous pouvez les gérer.

Les cookies nécessaires sont téléchargés et activés par défaut sur votre appareil et ne peuvent pas être désactivés par l’utilisateur, étant donné qu’ils sont essentiels au fonctionnement du Site. D’autre part, vous pouvez désactiver ou activer les cookies de mesure d’audience en donnant, en refusant ou en retirant votre consentement via la bannière d’information ou dans les paramètres des cookies correspondants. En cliquant sur « Accepter » ou en acceptant les cookies de mesure d’audience, vous donnez votre accord pour le téléchargement et l’utilisation des cookies de mesure d’audience sur votre appareil.

Les cookies nécessaires sont indispensables afin de vous fournir un accès au Site et aux services demandés, dans les conditions d’accessibilité nécessaires à votre consultation du Site. En utilisant le Site, vous consentez à leur utilisation ; une utilisation du Site sans les cookies nécessaires n’est pas possible.

Les cookies de mesure d’audience permettent d’améliorer et d’optimiser l’utilisation du Site, notamment son expérience utilisateur et son ergonomie. Leur dépose est soumise au recueil de votre consentement explicite, que vous pouvez retirer à tout moment. D’autres cookies de mesure d’audience vous attribuent un pseudonyme et ne permettent aucun recoupement permettant d’identifier un utilisateur inscrit au Site.