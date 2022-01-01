Cagnotte Benefiz : comment ça marche ? FAQ salariés / affiliés

Depuis début 2024, Benefiz propose une cagnotte permettant aux entreprises d’allouer un budget mensuel à leurs salariés, utilisable sur plusieurs catégories d’avantages. Selon les options choisies par l’employeur et le cadre d’exonération applicable, ce dispositif peut améliorer le pouvoir d’achat des salariés à budget équivalent pour l’entreprise.

Ce fonctionnement suscite naturellement des questions : voici les réponses aux plus fréquentes.

Comment fonctionne la cagnotte Benefiz ?

La cagnotte Benefiz est un compte alimenté par l’employeur, avec un montant mensuel défini par l’entreprise. Le salarié peut utiliser ce budget de deux façons :

Par carte titres-restaurant , directement chez les commerçants éligibles

Sur présentation d’une facture, depuis son espace personnel Benefiz (selon les catégories activées)

Selon les options souscrites par l’employeur, la cagnotte peut couvrir notamment :

Titres-restaurants (par carte)

Chèques cadeaux

Mobilité douce

CESU

Indemnité télétravail

Chèque culture

Sport

Vacances

Questions fréquentes

Si votre question n’est pas couverte ici, et que vous bénéficiez de la cagnotte, vous pouvez contacter l’équipe Benefiz sur le tchat depuis votre espace personnel.

1. Quels sont les plafonds de chaque catégorie de dépenses sur la cagnotte Benefiz ?

Les plafonds d’exonération sont définis par l’URSSAF et peuvent évoluer. À titre indicatif :

Titres-restaurants : 25€/jour

Chèques cadeaux : 196€/an

Prime mobilité douce : 800€/an

CESU : 2540€/an

Frais de télétravail : plafond illimité

Chèque culture : plafond illimité

2. Pourquoi suis-je remboursé partiellement sur habitation / gaz / électricité ?

Ces dépenses rentrent dans le cadre de l’indemnité télétravail. Juridiquement, l’employeur est tenu de supporter les frais professionnels engagés par les salariés dans le cadre de leur travail. Ces frais peuvent être :

Matériel informatique (achat/entretien) : remboursé à 50 %

Fournitures de bureau : remboursé à 50 %

Internet / ligne téléphonique : remboursé à 100 %

Frais de logement (loyer, énergie, etc.)

Calcul utilisé :

Remboursement = Montant x (jours télétravaillés ÷ 7) x 50%

Chez Benefiz, nous sommes en télétravail à temps complet, soit 5 jours sur 7. Le calcul est donc le suivant :

Remboursement = Montant x (5 ÷ 7) x 50%

3. Pourquoi mes échéanciers ont été refusés ?

Les échéanciers sont demandés pour garder une trace des montants qui sont prélevés. Cependant, il ne s’agit pas des montants réels, et l’échéancier peut-être modifié. Nous le demandons pour trace, puis nous demandons chaque mois une capture d’écran du prélèvement avec :

nom du fournisseur

date de prélèvement

montant du prélèvement

4. Puis-je me faire rembourser mes courses ?

Non, les courses ne sont pas remboursables via facture. Pour utiliser votre budget titres-restaurants, vous devez payer directement avec votre carte Benefiz chez les établissements éligibles.

L’usage des titres-restaurants permet aussi l’achat de certains produits alimentaires non directement consommables. Le plafond journalier est fixé à 25 €.

5. Puis-je dépenser plus de 25€ par jour en titres-restaurants ?

Non, c’est la réglementation en vigueur et le plafond fixé par l’URSSAF.

6. Les remboursements apparaissent-ils sur ma fiche de paie ?

Non. Les remboursements sont effectués par virement instantané sur le compte bancaire lié au RIB fourni lors de votre affiliation.

7. Ma dépense dépasse le solde de ma cagnotte : que se passe-t-il ?

Vous êtes remboursé dans la limite de votre solde disponible et des plafonds journaliers/annuels applicables.

Exemple : il vous reste 26 € sur votre cagnotte Benefiz :

Dépense de spectacle à 35 € → remboursement de 26 €

Dépense alimentaire à 40 € → paiement possible jusqu’à 25 € par jour en titres-restaurants, le reste à votre charge

8. Achat à l’étranger : puis-je être remboursé ?

Oui, si l’achat entre dans une catégorie active de votre cagnotte, avec une facture en euros.

9. Achat d’occasion : puis-je être remboursé ?

Oui, avec une facture d’achat, si la dépense entre dans une catégorie active.

10. Je n’arrive pas à utiliser ma carte Benefiz

Contactez-nous via le tchat dans votre espace personnel, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

11. Je quitte mon entreprise : combien de temps puis-je utiliser ma cagnotte ?

Vous disposez de 30 jours pour utiliser le montant restant, en transmettant vos factures via le tchat (hors catégorie télétravail).