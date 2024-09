Crise ou simple reprise, le RH dans la rentrée 2024

Le RH a un rôle clef à jouer dans la performance de son entreprise

Pour 53% des français seulement, la fonction RH a un impact fort sur la réussite économique de l’entreprise (Parlons RH 2023).



Avec plus de 159 000 TPE/PME en France, dans des domaines aussi divers que la haute technologie, la restauration, l’industrie et bien plus encore... Il n’y a pas à douter qu’elles ne vivent pas la rentrée 2024-2025 de la même façon.

En phase avec les priorités des salariés de l'année 2024.

- Comment prioriser les actions qui auront le plus d'impact sur le bien-être de vos salariés ?

- Comment adapter votre stratégie RH au contexte de votre entreprise ?

- Découvrez des solutions pratiques qui vont faire la différence pour vos salariés et l'attractivité de votre entreprise.

- Comment mesurer l'impact et le communiquer en interne ?

Alors prêt(e) à prendre la rentrée par le bon côté ?