Étude OpinionWay : photographie du monde du travail à la mi-mars 2023

Étude OpinionWay x Benefiz : photographie du monde du travail à la mi-mars 2023

Deux mois après le début de l’année, Benefiz a lancé une étude en partenariat avec OpinionWay auprès de 1001 salariés, interrogés à la sortie des entretiens annuels. L’objectif : proposer une photographie précise des aspirations, des frustrations et des attentes des salariés au premier trimestre 2023, à un moment charnière où se jouent souvent la motivation, les arbitrages budgétaires et la fidélisation.

Pourquoi les entretiens annuels sont un excellent point d’observation

Les entretiens annuels constituent un observatoire structuré du monde du travail : ils concentrent les discussions sur la rémunération, la reconnaissance, les perspectives d’évolution, la charge de travail, l’organisation et le management.

Ils permettent d’identifier :

les sujets qui reviennent systématiquement,

les écarts entre attentes et décisions,

les points de rupture qui fragilisent l’engagement,

et les demandes prioritaires qui influencent les départs.

Réalisés par une large majorité de salariés, ces entretiens donnent une vision particulièrement utile des tensions et des priorités de l’année.

Pouvoir d’achat : une attente devenue centrale

Dans un contexte économique marqué par l’inflation, le pouvoir d’achat s’impose comme l’une des préoccupations majeures des salariés. Beaucoup expriment le besoin d’un ajustement de leur rémunération — mais aussi d’une meilleure reconnaissance globale de leur contribution.

Lorsque ces attentes ne sont pas prises en compte ou sont mal comprises, elles peuvent nourrir :

de la démotivation,

une baisse de l’engagement,

un sentiment d’injustice,

et, à terme, des départs.

Une étude orientée diagnostic, mais aussi solutions

L’objectif de ce baromètre n’est pas uniquement de dresser un constat. Il permet aussi d’identifier des leviers réalistes pour les entreprises — en particulier les TPE/PME, qui disposent de moins de marges de manœuvre et de ressources RH.

Parmi ces leviers, l’étude explore notamment le rôle des avantages sociaux, qui peuvent constituer un outil complémentaire pour agir sur la rémunération dans un cadre fiscal et social spécifique, et répondre aux attentes de pouvoir d’achat sans forcément passer uniquement par le salaire fixe.

Un enjeu majeur pour les TPE/PME

Les TPE/PME représentent plus de 11 millions de salariés en France, mais restent en retrait sur la mise en place de politiques d’avantages sociaux structurées.

Or, dans un marché où l’attractivité et la fidélisation sont devenues critiques, comprendre les attentes réelles des salariés — et disposer de leviers actionnables — est un avantage concurrentiel.

Ce que vous trouverez dans le baromètre