Objectif pouvoir d’achat : le guide des avantages sociaux pour mieux rémunérer sans augmenter le budget

Objectif pouvoir d’achat : la rémunération de retour au centre de la scène

Ces dernières années, certaines entreprises ont cherché à compenser la rémunération par des initiatives de QV(T) et de « culture » : davantage de flexibilité, des rituels d’équipe, des bureaux agréables. En 2019, 73% des employés estimaient que la qualité de vie au travail était aussi importante que la rémunération.

Mais le contexte a évolué. À l’approche des entretiens annuels, le pouvoir d’achat redevient une priorité explicite : 90% des salariés estiment mériter une augmentation avant la fin de l’année 2023 (OpinionWay & Benefiz, 2023). Et 67% se sont déclarés déçus de leurs augmentations en 2023. Dans un environnement marqué par l’inflation, cet écart entre attentes et décisions pèse directement sur l’engagement, la fidélisation et l’attractivité.

Le problème : augmenter le salaire coûte cher… pour un impact parfois décevant

Pour une entreprise, une augmentation de salaire représente un coût important. Pour le salarié, l’effet sur le pouvoir d’achat peut sembler limité, ce qui alimente la frustration — même quand l’entreprise fait un effort réel.

C’est particulièrement vrai en TPE/PME : les marges de manœuvre sont plus contraintes, mais les besoins de recrutement et de rétention restent élevés. Résultat : beaucoup d’employeurs se retrouvent coincés entre la volonté de faire mieux et les limites budgétaires.

La piste la plus pragmatique : mieux utiliser les avantages sociaux

Les avantages sociaux offrent une alternative structurante : ils permettent d’agir sur la rémunération globale et le pouvoir d’achat sans reposer uniquement sur le salaire fixe. L’enjeu n’est pas de « remplacer » le salaire, mais de construire un package plus efficace, plus lisible et mieux adapté aux besoins des équipes.

Ce guide « Objectif pouvoir d’achat » a été conçu pour vous aider à :