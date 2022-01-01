Simulateur : augmentez le pouvoir d’achat de vos salariés sans dépasser votre budget

En quelques clics, estimez comment renforcer le pouvoir d’achat de vos salariés sans augmenter votre budget, grâce aux avantages sociaux.

  • Mieux rémunérer à budget égal (en optimisant le coût employeur)

  • Répondre aux attentes de vos équipes sur les sujets de pouvoir d’achat

  • Construire un package plus attractif pour recruter et fidéliser


Simulateur de pouvoir d'achat Benefiz

Un constat simple : les augmentations ne suffisent plus

Dans beaucoup de PME, les demandes de revalorisation sont plus fréquentes. Pourtant, augmenter uniquement via le salaire fixe est souvent coûteux pour l’employeur et décevant pour le salarié, une fois les charges et l’imposition prises en compte.

D’après une étude OpinionWay x Benefiz menée auprès de 1001 salariés de TPE et PME, 67 % déclarent avoir été déçus de leur dernière augmentation.
Répondre à ces attentes avec un budget limité peut vite devenir un exercice d’équilibriste.

Les avantages sociaux : un levier concret, encadré, et plus efficace

Les avantages sociaux (mutuelle, titres-restaurants, mobilité, CESU, épargne salariale…) peuvent permettre d’améliorer la rémunération avec un meilleur rendement que le salaire fixe, grâce à un cadre social et fiscal souvent plus avantageux (selon les dispositifs et plafonds en vigueur).

Dans de nombreux cas, ces mécanismes permettent de renforcer le pouvoir d’achat réel, à budget équivalent.

Estimez votre marge de manœuvre en quelques clics

Pour vous aider à y voir clair, Benefiz, PayFit et Parlons RH ont conçu un simulateur simple :
vous visualisez rapidement ce que vous pouvez mettre en place et l’impact concret pour vos salariés, en fonction de votre budget et de votre effectif.

Découvrez des RH qui changent la vie de leurs salariés

En plus d'être un gain de temps pour moi, cela renforce la qualité de ce que je propose auprès de mes salariés qui ont une meilleure visibilité sur l'ensemble des avantages sociaux qu'ils ont.

Martin, Directeur Général
pasteque.io

Le point déterminant a été l’accompagnement proposé en proximité par les équipes de Benefiz pour ce changement de mutuelle impactant à la fois nos 200 collaborateurs, mais aussi nos fonctions supports.

Vincent, Associé
Atecna

Pour nous, Benefiz est plus qu'une solution de gestion des avantages sociaux, c'est aussi un outil de management. Le déploiement et la prise en main de l'outil sont très faciles et la team Benefiz se montre toujours très réactive.

Charles, Fondateur
Le Fourgon
