Un constat simple : les augmentations ne suffisent plus

Dans beaucoup de PME, les demandes de revalorisation sont plus fréquentes. Pourtant, augmenter uniquement via le salaire fixe est souvent coûteux pour l’employeur et décevant pour le salarié, une fois les charges et l’imposition prises en compte.

D’après une étude OpinionWay x Benefiz menée auprès de 1001 salariés de TPE et PME, 67 % déclarent avoir été déçus de leur dernière augmentation.

Répondre à ces attentes avec un budget limité peut vite devenir un exercice d’équilibriste.

Les avantages sociaux : un levier concret, encadré, et plus efficace

Les avantages sociaux (mutuelle, titres-restaurants, mobilité, CESU, épargne salariale…) peuvent permettre d’améliorer la rémunération avec un meilleur rendement que le salaire fixe, grâce à un cadre social et fiscal souvent plus avantageux (selon les dispositifs et plafonds en vigueur).

Dans de nombreux cas, ces mécanismes permettent de renforcer le pouvoir d’achat réel, à budget équivalent.

Estimez votre marge de manœuvre en quelques clics

Pour vous aider à y voir clair, Benefiz, PayFit et Parlons RH ont conçu un simulateur simple :

vous visualisez rapidement ce que vous pouvez mettre en place et l’impact concret pour vos salariés, en fonction de votre budget et de votre effectif.