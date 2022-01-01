Le Tour de France des Courtiers Benefiz : un format pensé pour les courtiers en assurance collective

Le courtage en assurance collective évolue vite : digitalisation des parcours, attentes plus fortes des entreprises, exigences réglementaires, besoin d’un accompagnement plus réactif. Dans ce contexte, un outil performant ne suffit pas : les courtiers attendent aussi des échanges réguliers, des retours terrain, et un partenaire capable de faire évoluer la solution en continu.

C’est précisément l’objectif du Tour de France des Courtiers Benefiz : aller à la rencontre de nos partenaires partout en France, dans un cadre convivial, pour renforcer la collaboration et accélérer le développement de votre activité.

Pourquoi un Tour de France des Courtiers ?

Benefiz est un acteur digital, mais nous faisons le choix de rester présents sur le terrain. Ces rencontres ont trois objectifs :

Créer du lien et prendre le temps d’échanger hors des sujets opérationnels,

Partager les retours terrain (ce que vous remontez, ce que nous observons, ce qui évolue chez vos clients),

Présenter les nouveautés produit et vous donner les bons outils pour mieux équiper vos clients.

Le programme type d’une étape

À chaque étape, votre interlocuteur Benefiz vous présente :

Un rappel de notre vision, de notre mission et de nos priorités produit

Un retour sur l’année écoulée et les évolutions du réseau de partenaires

Les dernières innovations conçues pour les courtiers, dont notamment la Cagnotte Benefiz , qui élargit l’offre d’avantages sociaux proposée aux TPE/PME

Un temps d’échange concret sur vos besoins et ceux de vos clients

Un moment convivial, pour discuter librement autour de produits de nos terroirs

La Cagnotte Benefiz : une nouveauté au service du courtage

L’un des objectifs du Tour de France est aussi de vous permettre d’anticiper l’évolution de votre offre. Avec la Cagnotte Benefiz, les entreprises peuvent attribuer un budget mensuel aux salariés, utilisable sur plusieurs catégories d’avantages sociaux (selon les options choisies).

Pour les courtiers, c’est un levier simple pour :

élargir la proposition de valeur auprès des TPE/PME,

mieux répondre aux enjeux de pouvoir d’achat,

et construire des packages plus complets (santé, prévoyance, avantages, épargne).

Un moment utile, concret, orienté terrain

Le Tour de France des Courtiers Benefiz a été conçu comme un format court, utile et direct : peu de théorie, beaucoup de retours d’expérience, et des échanges orientés business.

