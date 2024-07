Anne-Sophie Volent et Olivier Hamelin sont deux courtiers partenaires de Benefiz, accompagnés sur la région de Nantes par notre Partner Manager Simon Boisnier. Nous avons recueilli leurs témoignages, après respectivement un an et trois ans de partenariat avec Benefiz !

Offrir l'expérience la plus simple et la plus complète qui existe !

J'ai tout de suite compris le principe de Benefiz, qui est de faire très simple sur un sujet complexe. Et j'ai été assez rapidement bluffé par la simplicité.

Pour nous, les courtiers sont indissociables du monde de l'assurance et de la couverture santé ! Or, ce monde est vaste et complexe. Depuis le premier jour, nous développons l'outil qui soit le plus simple à utiliser et le plus facile à comprendre par nos partenaires partout en France. L'ergonomie de notre plateforme est pensée pour que tout vous soit accessible en quelques clics.

Mais ce n'est pas facile de faire très simple sur un sujet complexe. Je pense qu'il faut très très bien maîtriser le sujet pour réussir. Quand un client a une question très précise, un peu technique, il y a des humains derrière, avec beaucoup de réactivité !

Parce que la maîtrise du sujet est essentielle, toutes nos équipes sont composées d'expertes et d'experts du métier. Les Partner Managers, anciens courtiers eux-mêmes, épaulent nos partenaires sur le terrain, pour leur proposer les meilleurs outils.

Nos Success Partners prennent le relai pour le déploiement technique de Benefiz, votre accompagnement au quotidien et pour apporter les bonnes réponses à vos questions.

En fait, c'est simple, mais c'est quand même complet. L'idée c'est d'avoir un tarif compétitif, mais avec du service autour. Les chefs d'entreprise ont besoin de cet accompagnement

Il y a 3 ans, Benefiz ne proposait que la couverture santé et la prévoyance. Mais nous avons toujours prévu bien plus pour vous ! En tant qu'entreprise à mission, nous avons à cœur de devenir vos conseillers en rémunération et en pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, dans votre poche, vous accédez à la mutuelle, la prévoyance, l'épargne salariale, ainsi que tous les titres de paiement : restaurant, culture, mobilité, cadeau, sport ou télétravail.

Nous vous offrons — ainsi qu'à vos clients — tous les leviers pour contrôler au mieux la rémunération de leurs salariés. Et cela sans détruire leurs budgets, grâce à l'optimisation de leurs dépenses et des avantages sociaux déployés.

Finies la perte de temps et la complexité de cumuler les bons outils pour obtenir une offre acceptable. L'offre la plus complète d'avantage aux salariés est disponible sur une plateforme unique : Benefiz.

Un accompagnement expert, humain et réactif, à n'importe quel moment !

En plus d'avoir une interface très digitale, il y a un côté humain, il y a cette valeur humaine qui reste très présente.

Notre équipe Care est une de nos grandes fiertés. Composée d'expertes et experts de la mutuelle collective et de la prévoyance, elle prend soin de vous et de vos clients via le tchat intégré sur Benefiz. Les réponses sont pointues, ultra-réactives (moins d'une minute) et surtout humaines. Pas de robots ou d'IA chez nous, nous privilégions le dialogue humain !

Cet accompagnement humain est essentiel pour bâtir une relation pérenne. Nous voulons tisser des rapports de confiance pour vous conseiller, vous et vos clients, années après années.

J'ai mis en place un compte l'année dernière, et je sais que la RH est très satisfaite du suivi qu'elle a pu avoir ! Avant, elle était chez un agent à l'ancienne et elle a vu une grande différence en passant chez Benefiz !

Nos équipes de Partners Success et du service Care s'occupent de tout chez vos clients après la signature ! Résiliation des anciennes offres, mise en place de l'offre Benefiz, déploiement, suivi des contrats, etc. Tout est fait pour vous faciliter la tâche, ainsi que celle de vos clients, pour une solution fluide et clés en main !

Vous l’avez compris, les courtiers sont nos partenaires de confiance et nous comptons beaucoup sur eux pour porter notre révolution dans la couverture santé collective. Toutes nos innovations sont créées afin d’améliorer leur expérience et de faciliter leur quotidien !

