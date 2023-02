Benefiz protège les salariés de Sport Heroes

Interview de Mathilde Salobir, DRH de Sport Heroes

Créé en 2014, Sport Heroes est une entreprise qui crée des apps pour aider les gens à prendre soin d’elles·eux au travers de communautés bien être et sport. Leader français de l’engagement de communautés, Sport Heroes propose une offre corporate avec son app United Heroes, et dédiée au grand public sur ses app Running, Cycling et Swimming Heroes.

L’entreprise est composée d’une équipe de 90 salariés, convaincus des bienfaits de la pratique du sport au quotidien.

Aujourd’hui, ses apps accompagnent les sportifs en leur donnant les moyens d’explorer toutes les facettes du bien-être, en les encourageant à bouger plus et mieux pour soi, pour les autres et pour la planète. Bref, c’est le genre d’entreprises à impact avec lesquelles nous sommes très heureux de nous associer.

Repenser la couverture de ses salariés dans un contexte difficile

En 2022, face à une très forte hausse des tarifs de sa mutuelle, Mathilde Salobir, DRH de Sport Heroes, décide de mettre en concurrence son contrat. Déçue par son partenaire actuel, elle est convaincue qu’elle peut trouver une meilleure couverture à un meilleur prix pour ses salariés. Chez Sport Heroes et ses 90 passionnés de sport et d’émotions fortes, on ne lésine pas sur la mutuelle.

Par ailleurs, dans un marché de l’emploi particulièrement concurrentiel, Sport Heroes se doit de proposer des packages intéressants, notamment sur la mutuelle. En 2023, l’attractivité est la première source de compétitivité pour une entreprise.

Quelques jours du premier contact à la souscription, en toute simplicité pour RH et salarié.

En sondant son réseau, Mathilde identifie rapidement Benefiz, qui semble parfaitement répondre à ses attentes. “Benefiz nous est rapidement apparu comme un des acteurs les plus crédibles et nous a été fortement recommandé”.

Mathilde contacte alors Marine Didier, Experte Benefits chez Benefiz, qui prend en charge sa demande. “Marine a été ultra-réactive et disponible, nous étions en fin d’année et le sujet était assez urgent ! Grâce à sa maîtrise du sujet et son efficacité nous avons pu construire une couverture plus avantageuse pour les salariés de manière super transparente en quelques jours. J’ai vite compris pourquoi on m’avait soufflé le nom de Benefiz”.

Une fois la décision prise, tous les documents ont étés remplis en quelques clics. “DUE, DSN, import des collaborateurs, nous n’avons eu aucun blocage sur la mise en place du projet”.

Au-delà de la performance, l’impact RH

“Nos collaborateurs sont sportifs. Ils regardent donc attentivement la couverture offerte par notre mutuelle”. Pour les satisfaire au mieux, Benefiz propose une offre sur-mesure pour cette population. “Foulure, blessure, médecine douce, ostéopathie… Benefiz était beaucoup mieux positionné sur ces sujets, nous avons donc amélioré notre niveau de couverture, sans payer plus cher.”

Pour Mathilde, changer de mutuelle était aussi l’occasion de donner un petit coup de pouce à ses salariés. “Nous avons pu nous questionner sur la répartition entre le salarié et l’entreprise. Nous sommes passés de 50 / 50 à 60 / 40 en faveur du salarié. On lutte à notre manière contre l’inflation en prenant mieux en charge les dépenses de santé.”

De leur côté les salariés sont ravis “le prix est identique que vous soyez seul ou avec des enfants. Pour la parentalité, c’est rare et c’est un super message. J’ai un collaborateur qui va avoir un deuxième enfant et pour qui cela fait vraiment la différence !”. Afin de simplifier la transition, les 90 salariés de Sport Heroes disposent aussi d’un tchat à leur écoute pour régler toutes leurs problématiques en quelques minutes. “Pour l’instant, je n’ai eu aucun problème à signaler” déclare Mathilde.

Développer une approche innovante et intégrée des avantages sociaux

“À terme, Benefiz va nous permettre de tirer le meilleur des avantages sociaux en les regroupant sur la même plateforme. C’est plus simple pour moi en tant que RH mais aussi pour les salariés qui sont très contents de l’application,” déclare Mathilde.

“Au-delà du temps gagné, ce sera idéal pour construire de meilleurs packages de rémunération et les valoriser auprès de nos salariés via des mécanismes comme le Bilan Social Individuel (BSI).” Nous en sommes convaincus, dans un contexte d’inflation forte, c’est le genre d’initiative RH qui fera la différence en 2023.

Chez Benefiz, nous sommes fiers et heureux d’aider Sport Heroes à protéger ses salariés. Ensemble, rendons la pratique du sport plus pratique et plus sûre !