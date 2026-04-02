Chez Niryo, entreprise française spécialisée dans la robotique, la réflexion sur les avantages salariés est partie d’un constat : les dispositifs en place ne répondaient pas aux usages des salariés. Selon Caroline Anckaert, responsable RH, « ce qu’on proposait avant, c’était une participation à des cantines digitales. Sauf que tous nos collaborateurs n’étaient pas utilisateurs. »

Derrière ce point de départ, une problématique répandue : comment proposer un avantage qui ne laisse pas de côté une partie des salariés ? L’enjeu est à la fois RH – en termes d’équité et d’attractivité – et opérationnel, en lien avec la capacité de l’employeur à déployer une solution réellement utile.

Le choix d’un dispositif ouvert, pensé pour tous les salariés

La cagnotte Benefiz est mise en place en février 2025 afin d’élargir les usages et de couvrir un maximum de situations. « On a été séduits par le fait que la cagnotte couvre de nombreuses catégories de dépenses : restaurant, mais aussi culture, vacances, sport, garde d’enfants…, explique Caroline. En principe, tous les salariés devaient pouvoir y trouver leur compte. »

Ce choix se traduit dans la construction du dispositif. Niryo opte pour un cadre simple, avec un budget maîtrisé, pensé comme une première étape. « On a fait un test en équilibrant les participations employeur et salarié. L’objectif était double : rendre le dispositif accessible sans impacter trop fortement le salaire brut. »

L’entreprise fait également le choix d’un avantage équitable, en excluant certaines catégories de dépenses telles que le télétravail, afin de garantir l’égalité entre tous les salariés. « Les équipes de production notamment n’en auraient pas bénéficié, donc nous avons fait le choix d’exclure cette catégorie du dispositif. »

Une adoption rapide et un impact immédiat sur le pouvoir d’achat

Un an après le déploiement, les indicateurs sont sans ambiguïté : d’après un sondage interne, 100 % des salariés utilisateurs de Niryo déclarent utiliser la cagnotte régulièrement. La satisfaction atteint 4,46/5.

« L’aspect pouvoir d’achat est très concret pour nos salariés, indique Caroline. Les montants que nous avons choisis pour cette première année restent mesurés – une soixantaine d’euros par mois – mais sont déjà ressentis. » La lisibilité et la fréquence d’utilisation de l’avantage jouent un rôle important dans sa perception.

Comme tout nouveau dispositif, la cagnotte a soulevé quelques questions au démarrage, par exemple sur la durée de validité des montants ou le remboursement des dépenses hors carte : « On a expliqué qu’il suffisait d’envoyer la facture électronique sur l’app ou de la prendre en photo. » Une fois ce point clarifié, l’appropriation s’est faite naturellement.

Un dispositif attractif et simple à gérer côté RH

Sur le plan opérationnel, la mise en place de la cagnotte n’a pas alourdi la charge administrative existante liée aux titres-restaurant. « Une fois par mois, j’importe les jours travaillés et je les intègre dans l’outil, c’est tout. En quelques minutes, c’est réglé. » La facturation est centralisée et intégrée dans les flux existants.

Côté salariés, les sollicitations restent limitées, à l’exception de cas ponctuels comme une carte perdue. « On utilisait déjà l’application Benefiz pour la mutuelle, donc l’adoption a été rapide et intuitive. Nos collaborateurs ont l’habitude de ces dispositifs, donc tout roule facilement ! »

Au-delà de l’usage quotidien, la cagnotte joue aussi un rôle dans l’image employeur. Caroline note que « les candidats sont positivement surpris quand on leur parle de cet avantage. Le système est perçu comme assez différenciant par rapport à d’autres entreprises, et cela en fait un levier de recrutement, en particulier pour les ingénieurs que nous ciblons. »

Avec le recul, c’est la capacité de la cagnotte à financer les dépenses du quotidien qui a joué un rôle déterminant dans son adoption chez Niryo. « Les titres-restaurant ne concernaient pas tout le monde, alors qu’avec la cagnotte, on trouve forcément un usage. Ce n’est pas possible de ne pas la dépenser ! » La flexibilité côté salarié, la simplicité côté RH, le tout à budget égal. Pourquoi s’en priver ?