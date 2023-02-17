Courtier augmenté : pourquoi la digitalisation renforce le rôle du courtier en collective

On annonce régulièrement la fin du courtage en assurance collective : offres standardisées, acteurs 100% digitaux, souscription en quelques clics… Pourtant, la réalité du marché est plus nuancée. La digitalisation transforme le métier, mais ne le remplace pas. Elle peut au contraire renforcer le rôle du courtier, à condition de s’en emparer.

Chez Benefiz, nous croyons à une conviction simple : la digitalisation ne se fera pas sans les courtiers. Elle ouvre une nouvelle étape : celle du courtier augmenté, plus efficace sur l’opérationnel, et encore plus utile sur le conseil.

La digitalisation simplifie l’expérience… mais ne remplace pas le conseil

Les nouveaux acteurs digitaux ont poursuivi trois objectifs : relation plus directe, transparence, simplification. Sur certains points, notamment l’expérience utilisateur, le digital a apporté des progrès réels.

Mais en collective, une grande partie des TPE/PME continue d’avoir besoin d’un intermédiaire de confiance, pour une raison simple : ces sujets restent complexes et structurants (santé, prévoyance, obligations, conventions collectives, pilotage, gestion des cas particuliers).

Pourquoi le courtier reste indispensable pour les TPE/PME

1) Un gain de temps massif pour l’entreprise

Les petites entreprises n’ont ni le temps ni les ressources internes pour benchmarker, comparer, négocier et piloter ces sujets. Le courtier leur fait gagner un temps considérable, tout en sécurisant les choix.

2) Une capacité de négociation et d’arbitrage

Le courtier apporte un pouvoir de négociation réel avec les assureurs. Il sait arbitrer entre garanties, coûts, obligations et contexte de l’entreprise, bien au-delà d’une logique standardisée.

3) Le sur-mesure reste un avantage décisif

La standardisation est un réflexe naturel du digital. Mais en santé, une solution réellement adaptée reste un luxe nécessaire : profils des salariés, contraintes de CCN, attentes spécifiques… Le courtier conserve ici un rôle central.

Le courtier augmenté : plus de temps pour la valeur ajoutée

La digitalisation ne supprime pas le courtier : elle lui permet d’automatiser une partie de la complexité administrative (devis, souscription, suivi) pour se concentrer sur ce qui fait sa valeur :

le conseil,

l’analyse,

l’accompagnement,

et la relation de confiance.

C’est ce déplacement de la charge opérationnelle vers la technologie qui permet au courtier de devenir un acteur plus stratégique auprès de ses clients.

Un nouvel espace de conseil : la rémunération globale

Le métier évolue : de plus en plus de courtiers en collective ne se positionnent plus uniquement sur la couverture santé, mais sur la rémunération globale.

Pourquoi ? Parce que la rémunération est :

le premier poste de coût de nombreuses TPE/PME,

un facteur déterminant d’attractivité et de fidélisation,

et un levier direct de performance.

Le courtier peut désormais construire des packages complets : santé, prévoyance, titres-restaurant, épargne salariale, avantages du quotidien… et aider l’entreprise à mieux piloter ses arbitrages.

Le rôle de Benefiz : simplifier, centraliser, et élargir le champ d’action des courtiers

Benefiz est une plateforme conçue pour faciliter la souscription, la gestion et la valorisation des avantages sociaux. Notre objectif est de réduire la complexité pour les entreprises… et pour les courtiers.

Nous considérons les courtiers comme des relais essentiels pour faire évoluer le marché : en permettant d’intégrer plus de dispositifs sur une même plateforme, Benefiz aide les courtiers à :

gagner en efficacité opérationnelle,

proposer une offre plus complète,

renforcer leur rôle de conseil,

et accroître la valeur qu’ils apportent aux TPE/PME.

Conclusion : longue vie au courtier augmenté

Le courtier augmenté, c’est :

un courtier renforcé par la technologie,

plus efficace sur l’opérationnel,

plus stratégique sur le conseil,

et plus utile pour les entreprises.

Chez Benefiz, nous sommes convaincus que le courtage a un rôle central à jouer dans cette transformation.