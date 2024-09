Des compétences et des hommes : Lucem opte pour Benefiz

Lucem est une société de conseil experte des ERP. Depuis 2008, elle bâtit une culture d'entreprise totalement humaine, à contrepied des ESN, qui ne jouissent pas toujours de la meilleure réputation parmi les RH. Dans cette optique, les salariées de Lucem nous explique pourquoi avoir choisi la mutuelle, la prévoyance et les autres avantages Benefiz.

Simplicité de déploiement

Laëtitia nous a avoué avoir découvert Benefiz par hasard en cherchant à changer de prestataire. Ses motivations étaient multiples, avec 4 enjeux principaux :

Réduire le prix des cotisations , mais en conservant la même couverture pour les salariés

Bénéficier d'autonomie pour les salariés de Lucem dans l'utilisation de leur mutuelle, afin de réduire drastiquement la paperasse administrative et la complexité de gestion.

Avoir un outil qui s'intègre facilement aux process de Lucem ainsi qu'à leur portail numérique interne

Une entreprise dont le fonctionnement et les valeurs correspondent à Lucem

Benefiz a su répondre à toutes les attentes de Lucem, tant côté RH que salariés.

En effet, le déploiement de Benefiz se fait en quelques clics seulement pour votre entreprise. Tout se fait de manière numérique, depuis votre ordinateur. Nous sommes une plateforme zéro papier, pour favoriser la facilité et la rapidité.

Vous avez déjà un contrat de mutuelle et vous souhaitez changer, comme Lucem ? Nous gérons la résiliation avec votre ancien prestataire et le déploiement de votre contrat auprès de tous vos salariés.

Un email de souscription est envoyé à tous vos salariés. Il contient un lien de connexion à leur espace personnel Benefiz et un lien de téléchargement de l'application mobile.

Comme ce sont les salariés qui s'auto-déclarent, nous avons juste géré la communication, pour leur demander de se déclarer avec leurs ayants-droits (enfants, conjoints). C'est tout. Il n’y a pas plus que ça à faire !

L'ajout de nouvelles personnes ou au contraire, la résiliation des souscriptions se fait très facilement depuis l'espace gestionnaire de Benefiz, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Exemple de l'interface gestionnaire de Benefiz

À part envoyer le tableau de garanties, je ne m'occupe plus de rien. Je n'entends plus parler de la mutuelle. Dès que les salariés ont une question, ils ont leur réponse super rapidement sur le tchat ! Laëtitia Seguin • DRH

Facilité d'utilisation pour les salariés

L’aspect 100% digital était indispensable et a beaucoup pesé dans la décision. Lucem souhaitait vraiment gagner en temps et en facilité de déploiement. L'entreprise souhaitait également que les salariés soient autonomes dans la gestion et le suivi de leurs remboursements.

Désormais, leurs avantages sociaux les suivent de partout, au quotidien.

Leur carte de tiers-payant est dématérialisée et se met à jour automatiquement. Ils la transmettent en un clic par email en cas de besoin.

Les demande de remboursements se font en 3 clics à partir d'une photo de leur facture acquittée, que ce soit pour la mutuelle ou les autres avantages via Flex (chèque-cadeau, prime télétravail, mobilité, etc.).

Ils bénéficient d'une carte de titres-restaurants avec laquelle régler dans tous les établissements éligibles

En cas de questions, ils se rendent sur notre tchat (messagerie instantanée) accessible depuis leur espace personnel. Dans la minute, ils obtiennent une réponse précise, experte et humaine. En effet, notre équipe Care est composée de personnes expertes ayant une grande expérience dans l'industrie de la santé collective et des avantages sociaux.

Repenser la rémunération, pour les salariés, comme pour l'entreprise

En discutant avec Laëtitia, nous avons découvert des synergies entre Benefiz et Lucem sur l'approche de la rémunération.

Les TPE et PME disposent d'excellents atouts : la rapidité d'exécution, la fluidité des process, la montée en compétences rapide des salariés, la possibilité de porter des projets et des responsabilités...

Mais elles bénéficient de moyens financiers beaucoup plus limités que les Grands Groupes ou que les start-ups qui ont levé des millions. Difficile de rester attractif face à des entreprises qui peuvent se permettre de faire grossir les packages de rémunération sans craindre les charges ou le manque de budget.

Avec Benefiz, cette époque est révolue. Notre mission est d'apporter les bons outils aux dirigeants de TPE et PME pour rendre leurs entreprises aussi attractives que des grands comptes.

En misant sur vos forces, couplées aux outils de paye proposés par Benefiz, vous faites la différence auprès des talents et face aux grandes structures.

Les meilleures garanties de mutuelle pour vos salariés, sur-mesure, adaptées à leurs besoins, grâce à nos partenaires assureurs

Le compte Flex , avec un seul budget qu'ils peuvent dépenser en titres-restaurants, chèque culture, chèque-cadeau, prime télétravail, mobilité douce, CESU, etc.

L'épargne salariale, sous forme d'intéressement, de prime de participation ou de prime de partage de la valeur, récompenser vos salariés, leur donner plus sans vous ruiner en charges !

Nous sommes plus qu'une mutuelle, nous voulons être vos conseillers en rémunération. Pour cela, nous avons créé un outil qui, après avoir rentré les paramètres de votre entreprise (taille, rémunération moyenne, Convention Collective, etc.), calcule automatiquement, grâce à des algorithmes, la meilleure répartition de budgets pour vous et vos salariés.

Nous choisissons ensemble le contrat de santé collective sur-mesure et tous les autres avantages, pour construire le package de rémunération le plus attractif, à budget égal.

Flexibilité et évolution de l'offre

Benefiz simplifie la vie de vos salariés et de vos RH en regroupant tous vos avantages sociaux, sur une même et unique plateforme, comme c'est le cas chez Lucem. Plus besoin de télécharger plusieurs applications, de suivre plusieurs contrats ni de négocier avec plusieurs fournisseurs.

Tout est disponible depuis l'application Benefiz, qui est évolutive.

Vous souhaitez offrir davantage à vos salariés ? Vous réalisez qu'ils n'utilisent pas leurs titres et qu'ils auraient besoin d'une autre utilisation qui leur correspond mieux ? C'est tout à fait possible ! Votre offre vous correspond et peut évoluer d'une année sur l'autre, sans changer de prestataire, puisque tout est disponible chez Benefiz.

En tant que gestionnaire, vous disposez d'un contact privilégié avec votre Account Manager, qui suit votre dossier. Votre expert benefits vous proposera une évolution de votre offre en fonction de vos besoins, en challengeant votre usage de la mutuelle et des autres avantages souscrits.

Vous disposez également de l'accès au tchat en cas de question, comme vos salariés !

Nous étions partis simplement sur la mutuelle et la prévoyance, mais nous avons rajouté les titres-restaurants et nous auront la possibilité de rajouter d'autres titres (culture, cadeau, sport, etc.) si le CSE débloque d'autres budgets à l'avenir. Laëtitia Seguin • DRH

Nous sommes heureux et fiers d'équiper Lucem, une entreprise qui correspond en tous points à nos valeurs, notre vision et nos ambitions. Nous sommes convaincus que ce partenariat durera pour être un étendard des nouvelles pratiques de rémunérations dans les TPE et PME

