Pourquoi Figures a choisi Benefiz pour centraliser ses avantages sociaux

Récemment, Figures a basculé une partie de ses avantages sociaux sur Benefiz. Nous avons échangé avec Agnès Chauvigny, VP People, qui a pris la décision de souscrire notre offre complète.

Figures est une entreprise spécialisée dans la gestion de la rémunération, dont la mission est d’aider les dirigeants à construire des politiques salariales plus justes, plus cohérentes et plus transparentes. Créée comme Benefiz en 2020, Figures s’inscrit, elle aussi, dans une nouvelle génération d’acteurs RH qui cherchent à simplifier les pratiques et à rendre la rémunération plus lisible pour les entreprises comme pour les salariés.

Pourtant, rien ne nous prédestinait à travailler ensemble : « honnêtement, à la base, je n’avais pas pour projet de passer chez Benefiz. Tout le monde était satisfait de notre mutuelle et de notre fournisseur de titres-restaurants », nous raconte Agnès.

Mais elle entend parler de Benefiz à plusieurs reprises sur des canaux Slack RH. « Je voyais des RH parler de Benefiz, demander des informations ou dire qu’ils allaient passer chez vous. Ça m’a donné envie de tester et de consulter vos prix ».

Ce qui a fini de motiver Agnès, ce sont les tarifs proposés au regard des garanties attendues par Figures, mais aussi la liberté d’utilisation des avantages sociaux.

Agnès recharge aujourd’hui le même montant qu’avant, par mois et par salarié : 220 €. Mais grâce à la cagnotte Benefiz, les collaborateurs de Figures disposent de plusieurs catégories de dépenses possibles, au-delà des seuls titres-restaurants. Là où une partie du budget restait parfois inutilisée, les salariés peuvent désormais l’affecter à des usages plus adaptés à leur quotidien.

Une décision qui fait déjà l’unanimité chez Figures, comme Agnès nous le rapporte : « Un de mes salariés m’a dit : « j’ai 700 € sur ma carte restaurant, je ne sais pas quoi en faire », et avant Benefiz, je n’avais pas de bonne réponse pour cela. Un autre m’a rapporté qu’il voulait suspendre son abonnement Netflix, mais maintenant qu’il peut le payer grâce à ses avantages sociaux, il compte le garder ! »

Cette flexibilité était inédite pour Agnès qui n'avait pas connaissance d'un tel fonctionnement. L'ensemble des collaborateurs a été séduit par l'étendue et la simplicité d'utilisation offertes par Benefiz.

Flexibilité et réactivité

Le fonctionnement 100 % digital a été déterminant. Figures était déjà équipé d’outils modernes et ne souhaitait pas régresser sur l’expérience utilisateur.

Les collaborateurs ont également découvert le tchat Benefiz : une messagerie intégrée qui permet d’obtenir rapidement des réponses sur la couverture santé, la cagnotte ou la prévoyance. Agnès nous rapporte qu’elle partage régulièrement ses retours : « À chaque demande, on me répond immédiatement et le problème est résolu très rapidement. Cette flexibilité et cette réactivité sont déterminantes. ».

Vers une rémunération plus transparente

Benefiz déploie également le Bilan Social Individuel (BSI) pour les salariés de Figures. Pour Agnès, c’est un outil essentiel pour mieux communiquer sur la rémunération globale et rendre plus visibles les avantages financés par l’entreprise.

Le BSI permet notamment de valoriser la cagnotte Benefiz, en montrant sa contribution réelle au pouvoir d’achat des salariés, par rapport à une utilisation limitée aux seuls titres-restaurants.

Cette logique s’inscrit pleinement dans la mission de Figures : encourager des politiques de rémunération plus transparentes, plus justes et plus efficaces.

Nous sommes ravis d’accompagner Figures dans sa croissance, de veiller à la bonne santé de leurs salariés et de centraliser leurs avantages sociaux au même endroit, sur l’application Benefiz.