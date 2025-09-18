Benefiz a participé aux Journées du Courtage 2025 !

Cette année encore, nous sommes étions présents au rendez-vous incontournable de la Collective dans les TPE/PME. Une édition effervescente, placée sous le signe de l'innovation Collective

Depuis cinq ans, nous souhaitons révolutionner le marché de la Collective en étant bien plus qu'une mutuelle. Nous sommes des conseillers en rémunération, proposant une offre complète d'avantages sociaux pour vos clients.

Vous faites évidemment partie de ce « nous » car en tant que courtiers, vous êtes nos premiers partenaires. Et cette année, nous n’avons jamais autant innové pour vous aider à faire la différence !

Quelle meilleure occasion que les Journées du Courtage pour vous en convaincre et échanger autour de l’Innovation Collective ?