« L’avantage concurrentiel de Benefiz, c’était le Bilan Social Individuel. » - Mathieu Folin, Aikan

Interview de Mathieu Folin, responsable Marketing d'Aikan

Un projet porté par les RH, qui fait rayonner la marque employeur.

aïkan offre aujourd'hui à ses clients assureurs et courtiers, un service 100% sur-mesure et 100% français !

Confrontée à une croissance très rapide des effectifs, la Direction d'aïkan, a décidé de challenger sa mutuelle, les garanties n'étant plus en ligne avec l’investissement de l’entreprise et les besoins de ses salariés.

Elle fait alors appel à Benefiz. Nous savons qu’une super expérience utilisateur c’est important. Mais que ce qui compte, avant tout, dans une mutuelle, ce sont de super garanties. C’était aussi l’avis d’Ophélie C., Responsable RH, et des salariés d’Aikan. L’onboarding rapide et sans encombre pour les 100 collaborateurs a été un succès. "Quasiment tous les collaborateurs ont créé leur compte en toute autonomie en un temps record !"

Ils bénéficient aujourd’hui d’une mutuelle 100% digitale et de nombreux services comme la téléconsultation et les remboursements accélérés.

Mais ce n’est pas tout, grâce à Benefiz, Ophélie C. va pouvoir :

1) Valoriser au mieux les avantages offerts par Aïkan, tant pour le recrutement que pour le renforcement du pouvoir d'achat des collaborateurs actuels.

2)Mettre en place de nouveaux avantages sociaux pour attirer les talents.

3) Récompenser les équipes actuelles pour leur contribution au succès de l'entreprise.

Nous sommes très fiers d’accompagner aïkan et de contribuer à une meilleure protection et un meilleur pouvoir d’achat pour la centaine de salariés de l’entreprise.