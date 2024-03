Figures, leader de la gestion de la rémunération en Europe, signe chez Benefiz

Récemment, Figures a basculé une partie de ses avantages sociaux sur Benefiz. Nous avons échangé avec Agnès Chauvigny, VP People (DRH), qui a pris la décision de souscrire notre offre complète.

Figures est l’entreprise leader de la gestion de la rémunération en Europe, dont la mission est d’aiguiller les dirigeants sur la mise en place d’une rémunération juste et efficace au sein de leurs équipes. Née comme Benefiz en 2020, elle est également tournée vers l’avenir et le renouveau des fonctions RH. Figures, c’est en quelque sorte l’entreprise cousine de Benefiz.

Pourtant, rien ne nous prédestinait à travailler ensemble : « honnêtement, à la base, je n’avais pas pour projet de passer chez Benefiz. Tout le monde était satisfait de notre mutuelle et de notre fournisseur de titres-restaurants », nous raconte Agnès.

Mais elle entend parler de nous sur des canaux Slack destinés aux RH. Une fois, deux fois, trois fois… « Je voyais des RH parler de Benefiz, demander des informations ou dire qu’ils allaient passer chez vous. Ça m’a donné envie de tester et de consulter vos prix ».

Alors en décembre, elle saute le pas et souscrit Benefiz pour une offre complète de couverture santé (mutuelle et prévoyance) ainsi que pour notre nouvelle solution, FlexBen.

Un de mes salariés m’a dit « j’ai 700 euros sur ma carte titres-resto, je ne sais pas quoi en faire ! » et avant Benefiz, je n’avais pas de bonne réponse à cela. Agnès Chauvigny • VP People (DRH)

Ce qui a fini de motiver Agnès, ce sont les prix avantageux pour les garanties de mutuelle dont avait besoin Figures. Mais aussi une plus grande liberté d’utilisation des avantages sociaux. Agnès recharge le même montant qu’avant, par mois et par salarié, soit 220€. Mais grâce à Flex, les collaborateurs de Figures ont aujourd’hui 8 fois plus de possibilités de dépenser cette somme, là où ils étaient limités aux titres restaurants avec leur ancien prestataire.

Une décision qui fait déjà l’unanimité chez Figures, comme elle nous le rapporte : « un de mes salariés m’a dit : “j’ai 700 euros sur ma carte Swile, je ne sais pas quoi en faire” et avant Benefiz, je n’avais pas de bonne réponse pour cela. Un autre m’a rapporté qu’il voulait suspendre son abonnement à Netflix, mais maintenant qu’il peut payer son abonnement grâce à ses avantages sociaux, il compte le garder ! ».

Cette flexibilité était inédite pour Agnès qui n’avait pas connaissance d’un tel fonctionnement. L’ensemble des collaborateurs a été séduit par l’étendue et la simplicité d’utilisation offertes par Benefiz.

Flexibilité et réactivité

L’aspect 100% digital était indispensable et a beaucoup pesé dans la décision. En effet, les anciens prestataire de Figures proposaient eux aussi, une offre sans papier. L’entreprise ne souhaitait logiquement pas régresser.

Les collaborateurs de Figures ont pu découvrir et bénéficier du tchat de Benefiz. Notre messagerie instantanée assure une réponse experte, en moins de deux minutes, à la moindre question des affiliés. Une réactivité saluée par les collaborateurs de Figures.

Agnès nous rapporte d’ailleurs qu’elle donne volontiers ses retours sur notre service : « certes, il y a quelques bugs, mais on me répond immédiatement et le problème est résolu très rapidement. Cette flexibilité et cette réactivité sont déterminantes. On est dans le même bateau, je fais remonter des retours de moi-même pour améliorer votre service ».

Un autre salarié voulait suspendre son abonnement Netflix. Mais maintenant qu’il peut le payer grâce à ses avantages sociaux Benefiz, il compte le garder ! Agnès Chauvigny • VP People (DRH)

Vers une rémunération plus transparente

Benefiz déploie le Bilan Social Individuel (BSI) pour les salariés de de Figures. Un élément qui nous semble essentiel pour Agnès, afin qu’elle communique efficacement sur les avantages Benefiz auprès des collaborateurs. Cet outil lui permet notamment de bien valoriser Flex, en comparaison avec l’ancienne utilisation des avantages limitée aux seuls titres-restaurants.

Le BSI s’inscrit aussi pleinement dans la mission de Figures, à savoir déployer des politiques de rémunération plus justes, plus transparentes et plus efficaces chez ses utilisateurs.

Nous sommes ravis d’accompagner Figures dans sa croissance, de veiller à la bonne santé de leurs salariés et de centraliser tous leurs avantages sociaux au même endroit, sur l’application Benefiz. Nous sommes convaincus que cette collaboration donnera lieu à de grandes choses !