Retour d'expérience de Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 4 ans

Vincent Mesnard est un expert du courtage en assurance et en couverture de santé collective, partenaire de Benefiz depuis nos tous débuts en 2020. Il officie sur la région des Hauts-de-France pour présenter et distribuer notre solution.

Découvrez son retour d’expérience avec Benefiz, enregistré lors de notre première étape du Tour de France des Courtiers, à Lille.

Une solution pensée par des courtiers, pour des courtiers.

J'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe il y a maintenant quatre ans, et quand il m'a parlé du projet, j'ai tout de suite été vraiment emballé par le concept. Par rapport aux promesses qui avaient été faites en amont et ce qu'on a pu réellement constater auprès de nos adhérents, tout était tenu.

Depuis le jour 1, les équipes de Benefiz ont à cœur de proposer la meilleure solution possible pour les courtiers ! Ils sont pour nous des relais de confiance, bien installés dans le paysage français, qui aident aujourd’hui des centaines de milliers d’entreprises à naviguer dans le périlleux océan des avantages sociaux.

Une expérience utilisateur du côté du courtier qui est extrêmement épurée, qui permet d'avoir accès aux propositions d'assurance extrêmement rapidement.

En tant que courtier partenaire, vous profitez d’une solution 100% digitale afin de faciliter votre quotidien. Vous recevez vos devis en 24h, la souscription est simplifiée avec la signature électronique et vos tâches administratives sont réduites de 90% !

Et puis, au niveau humain, l'équipe avec laquelle on échange au quotidien est super agréable, super sympa, dynamique, a envie d'aider. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses à mettre en avant.

Chez Benefiz, les interlocuteurs côtés courtiers sont tous d'anciens courtiers eux-mêmes, afin de comprendre votre métier et de vous proposer le meilleur accompagnement au quotidien. Sur votre espace personnel Benefiz, vous pouvez accéder au tchat où notre équipe Care répondra à toutes vos questions en moins de deux minutes. Un accompagnement expert et humain à portée de votre main !

Une gestion stable et pérenne, pour vous engager sur la durée

J'ai posé une question pour savoir au niveau financier et au niveau du capital de l'entreprise, comment ça allait évoluer dans un avenir proche. Je dois avouer que je suis assez inquiet parce que je peux voir chez certains nouveaux entrants, où il y a de belles choses qui sont déployées sur l'expérience utilisateur, mais au détriment d'une rentabilité et avec le risque que tout le travail de développement qui a été réalisé puisse être récupéré à vil prix par un gros acteur, un GAFAM...

Loin de la folie générée autour des start-ups tech ces dernières années, Benefiz souhaite apporter une solution novatrice, saine et pérenne sur le marché. Tout est mis en place pour que l’entreprise reste indépendante afin de parvenir à ses ambitions. L’accompagnement de nos clients de bout en bout et la confidentialité de leurs données est au cœur de nos préoccupations.

Une offre complète et adaptée aux TPE et PME

Pour le premier go-to-market de Benefiz il n’y avait que la complémentaire santé, et donc on ne peut pas dire qu'il y ait réellement eu un coup de pied dans la fourmilière.En revanche, on voit bien qu'au fur et à mesure que les briques se rajoutent : la prévoyance, les titres-resto, la partie épargne, on voit qu’on a tout un univers cohérent qui est en train de se mettre en place. Et donc ce n'est pas un coup de pied dans la fourmilière, c'est une révolution douce.

Benefiz souhaite devenir la référence française des avantages sociaux pour les TPE et PME. Pour cela, nous développons un service 100% digital qui réunit au même endroit tous les avantages sociaux. Notre but est de faciliter leur souscription, leur gestion et leur valorisation dans les TPE et PME qui rencontre encore de la difficulté face à la complexité de ces dispositifs, ou par manque de temps et de moyens.

Aux employeurs, nous proposons une offre complète et compétitive pour attirer et fidéliser les talents, sans compromettre leurs économies !

Pour les salariés, nous déployons des avantages avec les garanties et les usages adaptés à leur quotidien pour des dépenses plus utiles, afin de leur redonner du pouvoir d’achat !

Enfin, pour les courtiers, nous proposons une expérience fluide et rapide pour présenter facilement notre offre à leurs clients et les faire souscrire en quelques clics !

Rendre les petites entreprises aussi attractives que des grands groupes

Les collaborateurs qui travaillent dans des grandes boîtes et qui aiment ça sont des collaborateurs qui n'aiment pas travailler dans les PME et inversement. Et ce que Benefiz peut apporter, c’est finalement de permettre aux PME de proposer un peu le meilleur des deux mondes. Demain, est-ce qu'il y aura vraiment une plus-value à aller bosser dans une grosse boîte par rapport à travailler dans une PME qui dispose de marges de manœuvre financières suffisantes pour pouvoir déployer l'ensemble des périphériques de rémunération ?

La principale difficulté des TPE et PME en France : recruter et fidéliser les talents. Il est difficile de faire face aux Grands Groupes quand vous disposez de moins plus limités. Alors notre solution vise à rendre les petites entreprises aussi attractives que des grands comptes grâce à une optimisation de leurs packages de rémunération. Il existe des outils pour donner plus, sans dépenser plus, mais en dépensant mieux.

En tant que courtier, vous proposez à vos clients une solution qui leur permet d’optimiser leurs dépenses. Benefiz, c’est plus qu’une plateforme digitale. Nous conseillons les employeurs sur les avantages à déployer pour leurs salariés, afin d’avoir un réel retour sur investissement tout en soignant leurs budgets. Et des clients satisfaits, ce sont des clients fidèles pour vous, années après années !

Vous l’avez compris, les courtiers sont nos partenaires de confiance et nous comptons beaucoup sur eux pour porter notre révolution dans la couverture santé collective. Toutes nos innovations sont créées afin d’améliorer leur expérience et de faciliter leur quotidien !

Vous souhaitez devenir courtier partenaire Benefiz ? Cliquez-ici !