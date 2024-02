Lucca choisit la mutuelle Benefiz pour ses salariés !

Depuis plus de 20 ans, Lucca est une référence dans l’univers des RH, traversant deux décennies tout en restant l’un des meilleurs SIRH du marché. Si l’entreprise est réputée, c’est aussi pour sa transparence totale des salaires en interne et sa politique de QVT irréprochable. Les résultats sont là, avec un taux de rotation du personnel de seulement 7% par an. Et pour maintenir ses standards de qualité, Lucca a choisi de s’équiper avec la mutuelle Benefiz en novembre 2022.

Les salariés au cœur des préoccupations

Premier avantage distribué par l’entreprise : Lucca prend en charge 100% des cotisations de mutuelle de ses salariés. Alors si l’entreprise a décidé de changer de mutuelle, c’est avant tout pour garantir une excellente qualité de vie à ses collaborateurs. Leur ancien prestataire avait fortement augmenté ses prix, mais surtout, n’offrait plus les garanties correspondantes aux besoins des salariés.

Et cette situation n’est pas en adéquation avec la politique RH de l’entreprise, qui est particulièrement attentive au bien-être des Luccasiens et Luccasiennes.

C’est autour de cette volonté d’offrir plus tout en maîtrisant ses coûts que Lucca et Benefiz se sont retrouvés. Nos deux entreprises étaient animées par l’envie d’offrir aux collaborateurs une mutuelle qui couvre réellement leurs besoins de santé : qu’ils n’aient rien à dépenser en plus lors d’une consultation ou d’un soin.

Quand on a fait notre appel d'offres pour choisir une mutuelle, on avait un cahier des charges avec trois critères : la qualité de la couverture, la facilité d'implémentation et puis l’UX pour les collaborateurs. Et c’est au regard de ces trois critères, que Benefiz nous a semblé le plus intéressant.

— Charles de Fréminville, Chief People Officer (DRH)

Une volonté de grandir vite et bien

Lucca double de taille chaque année et dans cette optique, l’entreprise doit attirer, fidéliser et faire grandir les meilleurs talents. Pour cela, il est nécessaire de proposer une rémunération attractive et globale, car en 2024, les salariés ne sont plus simplement à la recherche d’un simple nombre sur une fiche de paie, mais d’un ensemble de prestations. Ils regardent également la qualité de vie proposée, les conditions de travail et les avantages sociaux offerts.

Lucca a bien compris que de proposer une excellente mutuelle, c’est indiquer aux salariés que l’entreprise prend soin d’eux et de leur santé au-delà du bureau. Ainsi, dans son ambition de croissance, Lucca a souscrit Benefiz et prend en charge 100% de la cotisation mensuelle de chaque Luccasien ou Luccasienne, ce qui l’aide à attirer les meilleurs collaborateurs.

Le dernier point important aussi, c’était la facilité, l’expérience utilisateur pour chacun d’entre eux (les salariés de Lucca, ndlr.), quand ils vont faire leurs déclarations au quotidien. Et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est aussi ce qui nous, en tant qu’équipe RH, facilitait la gestion au quotidien. Ce qui nous permettait aussi de gagner du temps.

— Charles de Fréminville, Chief People Officer (DRH)

Pour grandir vite et bien, il est impératif de s’équiper d’une solution facile à déployer, que ce soit dans les équipes déjà en place ou pour les nouveaux arrivants à onboarder. Les équipes RH souhaitent surtout gagner en temps et en simplicité, surtout sur un sujet aussi complexe et structurant qu’un changement de mutuelle collective obligatoire. Sur ces points aussi, les porteurs de projets chez Lucca ont été conquis par l’offre Benefiz, en comparaison avec les autres prestataires plus classiques, qui avaient des processus plus lourds et moins flexibles.

Les retours des salariés étaient effectivement que l’onboarding est super facile, on a vraiment quasiment pas eu de SAV à faire là-dessus. L’application est super user-friendly. Quand on change de mutuelle, refaire signer une DUE à tous les salariés prend du temps, demande de l’organisation. C’est entièrement géré par Benefiz, donc c’est un gros avantages.

— Alexandre Fatimi, Head of HR Operations

Un service client digne des standards de Lucca

Lucca étant pionnier de l’innovation chez les RH, il semblait évident de déployer une solution 100% digitale comme celle de Benefiz. Notre application pour ordinateur et mobile vient simplifier le déploiement, la gestion et le suivi des contrats pour les RH.

Notre solution offre un panorama complet et en temps sur l’état des bénéficiaires des avantages souscrits par Lucca, dans un tableau synthétique et facile à comprendre.

Notre application vient aussi faciliter les démarches quotidiennes des affiliés, les salariés de Lucca. Sur leur espace personnel, ils retrouvent toutes les informations nécessaires à la gestion de leur mutuelle. Leur carte de tiers-payant peut être envoyée en un clic par email au praticien de santé. Le dépôt des justificatifs de paiement se fait lui aussi facilement, en quelques secondes depuis l’espace personnel. Les remboursements sont faits en 24h ouvrées, et ils peuvent comprendre en un coup d’oeil la part prise en charge par la sécurité sociale, par la mutuelle et leur reste à charge le cas échéant.

On a une certaine fluidité dans l’utilisation de notre mutuelle, notamment grâce à l’application mobile. On comprend bien où est-ce qu’on doit justifier nos soins, le dépôt des justificatifs se fait en quelques clics.

— Camille Perraguin, Customer Success Manager Senior

Nous proposons également un accompagnement expert et ultra-réactif, de partout, tout le temps, grâce à un tchat disponible directement sur l’espace affilié. Chaque affilié peut poser ses questions et notre équipe Care lui répond de manière personnalisée en moins d’une minute. La santé est un sujet sensible et engageant et c’est pour cela que nous mettons l’accent sur l’accompagnement millimétré de nos utilisateurs finaux.

Les salariés étaient très surpris d'avoir une réponse aussi rapide à leurs questions aussi précises et surtout avec de vrais humains derrière. C’est pas un chatbot. C’est pas un système où tu dois envoyer un email et t’as une réponse dans les deux jours. C’est instantané.

— Alexandre Fatimi, Head of HR Operations

Enfin, nous soutenons les RH de Lucca grâce au déploiement du Bilan Social Individuel (BSI), afin de les accompagner dans la valorisation de leurs efforts auprès des salariés. Le BSI est essentiel pour faire comprendre aux salariés tous les avantages auxquels ils ont droit et tout ce que Lucca leur offre comme rémunération. C’est l’un des outils qui permet de mettre en avant la politique QVT irréprochable de l’entreprise !

Si comme Lucca, vous souhaitez être aux petits soins de vos salariés et devenir une référence auprès des travailleurs salariés pour votre offre d’avantages sociaux, demandez-nous une démonstration de Benefiz