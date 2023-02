Moni innove pour mieux rémunérer ses salariés

Une entreprise en forte croissance à la recherche de performance

Moni est une fintech en pleine croissance, qui qui permet aux diasporas de soutenir leurs proches restés dans leur pays d'origine dans plus de 152 pays. Grâce à Moni, des centaines de milliers d'imigrés peuvent soutenir leurs familles dans le monde entier, un vrai projet à impact sur le développement et un marché potentiel gigantesque à conquérir.

Et quand on veut conquérir un marché immense, il faut travailler avec les meilleur(e)s qui seront capables de faire la différence. Pour Frédéric Walter, CFO de Moni, la question des packages de rémunération est centrale.

Il déclare, ”Si on veut efficacement recruter et fidéliser les stars de demain, il est essentiel d'offrir des packages avantageux et compétitifs. C'est là que Benefiz intervient pour simplifier la gestion des avantages sociaux.”

Rationaliser l’approche aux avantages sociaux

En tant que startup en forte croissance dans un marché très concurrentiel, Moni a pour défi de proposer des packages avantageux pour recruter mais aussi retenir ses 34 salariés. L'élément déclencheur de la réflexion a été l'augmentation considérable de la mutuelle proposée par leur ancien fournisseur.

Par ailleurs, à force d’empiler les outils RH, Frédéric a rapidement compris qu'il était nécessaire de trouver une solution plus globale pour ses avantages sociaux, tout en simplifiant la gestion pour les équipes RH et les salariés. “Cela serait devenu rapidement intenable, les salariés doivent jongler avec de plus en plus d’outils digitaux, c’est parfois contre-productif”.

Une mise en place en un éclair

Moni a choisi Benefiz comme solution pour simplifier la gestion de ses avantages sociaux. La mise en place a été très rapide grâce à la plateforme tout-en-un proposée par Benefiz.

L'onboarding des salariés, la résiliation et la mise en place de la mutuelle ont été effectués en quelques jours seulement.

Moni a également mis en place un chat pour aider les salariés, et les équipes Benefiz se sont rendues disponibles à chaque étape du processus. Ce dernier, parfois complexe et opaque, s’est passé sans accroche.

Pour Frédéric, “Réaliser une transition rapide était fondamental pour nos salariés qui sont jeunes et habitués aux nouvelles technologies”.

Un outil au service de la rémunération et de la gestion

Moni a désormais une super mutuelle, et a pu construire un package plus avantageux grâce à la plateforme Benefiz qui simplifie la vie des équipes RH. Benefiz propose également des tickets restaurants sans cotisation, ce qui représente un clair avantage pour les salariés.

Grâce à Benefiz, Moni peut gérer tous ses avantages sociaux avec un seul outil, ce qui permet de simplifier la gestion pour les équipes RH. De plus, Benefiz va bientôt proposer la prévoyance et le BSI afin de créer un package complet pour Moni.

Frédéric Walter, CFO de Moni, témoigne de la collaboration avec Benefiz : "Grâce à la solution proposée par Benefiz, nous avons réussi à réunir tous nos avantages sociaux au même endroit. La plateforme tout-en-un de Benefiz est facile à utiliser et nous a permis de mettre en place une solution unique pour nos salariés et nos équipes RH."

À terme, Moni pourrait envisager de mettre en place de l’épargne salariale, que tous retrouveront en quelques clics au même endroit grâce à Benefiz.

Construire un leader européen

Benefiz est fier d'accompagner Frederic Walter et les 34 salariés de son équipe. Moni a désormais un atout de plus pour proposer des avantages sociaux compétitifs afin d’attirer et fidéliser les meilleurs talents. Le tout en passant moins de temps à la gestion des avantages sociaux et en les valorisant simplement grâce au BSI gratuit.

La collaboration avec Benefiz offre de belles perspectives d'avenir pour Moni. Nous sommes heureux de nous associer avec une future référence de la fintech européenne en l’aidant à recruter les meilleurs talents.