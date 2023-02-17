Moni renforce sa stratégie de rémunération globale avec Benefiz

Moni est une fintech en forte croissance qui permet aux diasporas de soutenir leurs proches restés dans leur pays d’origine, dans plus de 150 pays. Comme beaucoup de startups en développement, Moni évolue dans un marché exigeant : pour recruter et fidéliser les bons profils, il faut construire une politique de rémunération compétitive, tout en conservant une gestion RH simple et maîtrisée.

C’est dans ce contexte que l’équipe Moni a fait évoluer sa stratégie d’avantages sociaux avec Benefiz.

Structurer la rémunération sans alourdir l’organisation

Pour Frédéric Walter, CFO de Moni, la question des packages de rémunération est stratégique : il ne s’agit pas uniquement de « payer plus », mais de mieux utiliser le budget global afin de renforcer l’attractivité, sans créer de complexité supplémentaire pour l’entreprise.

Moni faisait face à deux sujets récurrents, classiques en PME et startup :

une hausse importante de tarif sur la mutuelle existante ;

une accumulation progressive d’outils RH, qui alourdissait l’expérience côté RH comme côté salariés.

Dans une organisation en croissance, cette multiplication des interfaces finit par devenir un frein : elle crée des silos, augmente les tâches de coordination, et rend les avantages moins visibles et moins utilisés.

Une mise en place rapide et fluide

Moni a choisi Benefiz pour centraliser la gestion de ses avantages sociaux sur une plateforme unique. La transition s’est faite rapidement : onboarding des salariés, résiliation de l’ancien contrat, mise en place de la nouvelle mutuelle, et accès à l’accompagnement via le tchat.

L’objectif était clair : garantir une mise en place sans friction pour des équipes habituées à des standards digitaux élevés, et éviter toute rupture de service sur un sujet aussi sensible que la protection santé.

Un pilotage plus simple, des avantages mieux utilisés

Avec Benefiz, Moni centralise désormais ses avantages sociaux et gagne en lisibilité dans le pilotage : gestion des collaborateurs, suivi des dispositifs, et communication simplifiée auprès des salariés.

Cette logique de centralisation est aussi un levier de valorisation. Un avantage n’a d’impact que s’il est compris et utilisé. En rendant les dispositifs accessibles en un seul endroit, Moni facilite l’appropriation et maximise le retour sur investissement RH.

Frédéric Walter, CFO de Moni, témoigne :

« Grâce à Benefiz, nous avons réussi à réunir nos avantages sociaux au même endroit. La plateforme est simple à utiliser et nous a permis de mettre en place rapidement une solution claire pour nos salariés et nos équipes. »

Une stratégie de rémunération amenée à s’élargir

Moni a structuré la première brique : une mutuelle mieux maîtrisée, et une expérience RH simplifiée. L’entreprise pourra ensuite enrichir progressivement sa rémunération globale en ajoutant d’autres dispositifs, selon ses priorités : prévoyance, outils de valorisation, et à terme épargne salariale.

C’est précis�ément l’approche que privilégient de nombreuses entreprises en croissance : mettre en place une base solide, puis enrichir le package par étapes, en gardant une logique simple et cohérente.

Benefiz accompagne les entreprises en croissance dans leur stratégie de rémunération globale

Benefiz aide les PME et startups à construire une politique de rémunération plus attractive, sans complexité opérationnelle : mutuelle, prévoyance, cagnotte multi-avantages, épargne salariale, et outils de valorisation de la rémunération globale, selon les options souscrites.

Si vous souhaitez structurer votre stratégie d’avantages sociaux et renforcer votre attractivité, nous pouvons vous accompagner.