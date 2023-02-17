Portrait de Paul Poirine, Partner Manager chez Benefiz

Paul Poirine, c’est l’exigence du sport de haut niveau appliquée à l’accompagnement de nos courtiers partenaires. Ancien courtier, il connaît parfaitement le terrain et les enjeux du métier. Il a rejoint Benefiz en février 2023 pour accompagner nos partenaires au quotidien et contribuer au développement de l’offre.

Retour sur son parcours, sa façon de travailler et ce qui l’anime.

Paul, en quelques mots

Je m’appelle Paul Poirine. Je suis né en 1993 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Très jeune, j’ai suivi un cursus sportif intensif dans le football. Quand j’ai compris que je ne deviendrais pas le nouveau Zidane, je me suis orienté vers les affaires et j’ai vécu ma vie étudiante entre Dijon, Lyon et Montréal.

Je suis ensuite revenu en Bourgogne pour une opportunité professionnelle. Aujourd’hui, je vis à Paris avec Belinda, rencontrée à Lyon il y a huit ans.

Ce que j’aime

Le sport

Trail et running, avec pour objectifs en 2024 d’améliorer mes chronos sur 10 km et semi-marathon, et de participer à une course en montagne. Je suis aussi toujours partant pour un match de foot. Plus largement, tout l’univers outdoor me passionne (vélo, rando, bivouac…).

Le vin

Bourguignon d’origine, j’ai forcément un goût prononcé pour les bonnes bouteilles — mais j’aime surtout découvrir de nouveaux endroits et partager des moments avec mes proches.

La food

Bistro, gastro, street food, coffee shops, boulangeries… Je m’intéresse à l’univers culinaire et aux parcours d’entrepreneurs du secteur. Et j’aime cuisiner autant que manger.

C’est quoi, ta journée type ?

Chez Benefiz, nous travaillons majoritairement en télétravail. C’était nouveau pour moi, mais l’organisation est solide : chaque matin, l’équipe commerciale se retrouve pour échanger et garder une dynamique collective.

Je n’ai pas une journée type, mais mon travail s’articule autour de trois axes :

1) Accompagnement des courtiers partenaires

Je consacre une bonne partie de mon temps à suivre mes partenaires, les conseiller et les aider à construire les meilleures offres. J’aime particulièrement les accompagner lors de leurs présentations clients.

2) Animation du réseau

Benefiz évolue vite : en moins de deux ans, nous sommes passés de 500 à plus de 3 500 entreprises clientes. Je veille à faire le point régulièrement avec les courtiers partenaires pour leur partager nos nouveautés et les aider à les intégrer dans leur activité.

3) Développement du réseau

Une partie importante du rôle consiste à rencontrer de nouveaux courtiers partenaires, leur présenter la plateforme et construire une relation dans la durée.

Ce qui te plaît dans ton travail ?

Pour moi, le mot clé, c’est service. Travailler avec des courtiers, c’est travailler avec des entrepreneurs. C’est passionnant : on découvre des situations très différentes, mais avec un point commun — la volonté de construire, d’accompagner et de protéger leurs clients.

Je pense aussi que Benefiz apporte une proposition différenciante sur le marché : elle permet aux courtiers d’apporter plus de valeur à leurs clients, notamment sur la question du pouvoir d’achat et des avantages sociaux. Cela renforce la relation de confiance entre le courtier et les entreprises qu’il accompagne.

Le mot de la fin

Peu de gens le savent, mais avant de rejoindre Benefiz, j’étais à deux doigts d’ouvrir une boulangerie : j’étais inscrit à la formation, le business plan était prêt. Finalement, le destin en a décidé autrement — et ce n’est sûrement pas plus mal.

Depuis que je suis à Paris, je suis à l’affût des meilleures boulangeries. Si vous cherchez des bons plans, demandez-moi.