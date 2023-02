Développer de nouvelles expertises dans un marché en plein boom digital

Régis Sérazin est associé-fondateur de Prévii, un cabinet de courtage en assurance basé à Bordeaux. Depuis quelques années, il accompagne les entreprises dans la gestion de leurs risques professionnels et personnels. Récemment, il s'est tourné vers Benefiz pour “offrir à ses clients une expérience de gestion des avantages sociaux plus simple et 100% digitale et pour leur apporter plus de valeur.”

Selon Régis, "En tant que courtier, il est important pour moi de proposer des solutions innovantes qui me permettent de me démarquer auprès de mes clients. C'est pour cette raison que j'ai choisi de travailler avec Benefiz pour optimiser la gestion des avantages sociaux de mes clients."

Penser des offres innovantes pour des clients exigeants

La gestion des avantages sociaux est un élément essentiel de la stratégie RH des TPE/PME. Cependant, cela peut vite devenir complexe et chronophage, à la fois pour les entreprises et leur courtier. C'est pourquoi Régis déclare “il fallait que je puisse apporter l’expérience la plus simple à mes clients car ajouter des avantages sociaux, c’est souvent ajouter de la complexité”.

En recherchant une solution qui répondrait aux besoins de ses clients, Régis a découvert Benefiz. Il a rapidement compris que Benefiz offrait une solution innovante tout-en-un pour la gestion des avantages sociaux de ses clients.

Une mise en place simplifiée

La mise en place de Benefiz a été très simple pour Régis et ses clients. Grâce à la plateforme tout-en-un de Benefiz, il a pu se coder en quelques clics et réaliser des devis pour ses clients en quelques minutes seulement.

Selon ce dernier, "Le processus de mise en place a été très rapide et efficace. Nous avons pu créer les contrats et les offres pour les clients très rapidement. De plus, le tchat en ligne nous permet d'avoir des réponses rapides et personnalisées en cas de problème. Les équipes de Benefiz sont expertes et très réactives”.

Les courtiers font face à des partenaires qui sont aujourd’hui souvent de très grands groupes, surtout dans la collective. En cas de sinistre, il est parfois difficile de peser dans la balance et de faire passer son dossier en haut de la pile. Chez Benefiz, vous recevez toujours une réponse en quelques minutes.

Un atout idéal fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux marchés

Grâce à Benefiz, Régis peut désormais proposer à ses clients les meilleurs produits du marché, en particulier sur la branche BET (Bureaux d’Etudes Techniques) où les entreprises sont sensibles aux outils 100% digitaux et à l’expérience “mobile”.

Selon Régis, "En utilisant Benefiz, je vends enfin une expérience de gestion des avantages sociaux à la hauteur des attentes de mes clients. La plateforme tout-en-un nous permet d’unifier et de digitaliser les avantages sociaux tout en proposant les meilleurs contrats du marché.”

Mais ce n’est pas tout, “grâce à son approche intégrée, je peux proposer des packages sur-mesure à mes clients en plus de la mutuelle. En plus d’un courtier, je deviens le consultant en rémunération de mes clients. Cela fait la différence”. Titres restaurants, mutuelle, prévoyance… Peu à peu, Régis peut accroître son portefeuille et accompagner plus largement ses clients.

"En tant que courtier, nous avons besoin de travailler avec des partenaires fiables. Benefiz est clairement la solution optimale pour la gestion des avantages sociaux. La qualité des produits, la simplicité de la mise en place et le service client efficace font de Benefiz un partenaire de choix pour les courtiers en assurances pour les années à venir".