RessourcesNos courtiers

Le renouvellement, véritable test de maturité d’un partenaire

Le renouvellement, véritable test de maturité d’un partenaire

L'équipe Benefiz
3 March 2026
Le renouvellement, véritable test de maturité d’un partenaire

Dans le courtage collectif, la fin d’année est traditionnellement une zone de friction. En parallèle de la conquête de nouveaux dossiers, c’est le moment de travailler la rétention. « D’octobre à février, on est sous l’eau, résume Wilfrid Millet, courtier associé chez Komon Courtage à Lyon. La période des renouvellements est la plus désagréable pour le courtier. » Un test pour les courtiers, autant que pour leurs partenaires.

Une saison charnière

La pression est structurelle : « On est confrontés à une double contrainte : d’un côté, l’accompagnement des clients sur les études et les replacements de la concurrence ; de l’autre, la défense du portefeuille pour ne pas perdre le fruit du travail déjà accompli» Avec un facteur clé : « Le temps à allouer à chaque dossier ! Au début, passer une demi-journée sur une étude n’est pas un problème. Mais quand le portefeuille grossit, ce n’est plus viable»

C’est dans cette fenêtre critique que la capacité d’un partenaire à faire gagner du temps et simplifier les arbitrages se révèle. La meilleure solution ? L’anticipation. « Avec Benefiz, on a les informations en temps et en heure. Cela me permet de prendre les devants avec les clients. Je ne suis pas court-circuité par un processus de gestion que je ne maîtrise pas ! »

La lisibilité de l’offre facilite elle aussi le pilotage des renouvellement. « La présentation est claire, la formation lisible. Les clients ont accès au lien et je n’ai pas besoin de refaire des livrables internes» Un atout précieux pour industrialiser les explications sans surcharger le cabinet.

Retenir un client sans tour de marché

Mais le véritable test de maturité est ailleurs : il intervient lorsque le taux proposé au client n’est pas satisfaisant. « Avec Benefiz, j’ai vraiment la capacité de retravailler l’offre actuelle du client, en jouant par exemple sur la modularité », explique Wilfrid Millet.

Autre point décisif : la possibilité de changer de porteur de risque sans changer de produit. « Je peux proposer des alternatives à mon client tout en restant dans l’écosystème Benefiz. En termes d’administration du personnel, cela ne change rien : c’est fluide et transparent. » Pas de déménagement administratif à prévoir côté entreprise.

« En pratique, c’est comme si je pouvais déléguer à Benefiz mes opérations de renouvellement au lieu de devoir refaire un tour de marché, en y perdant du temps et de l’énergie, parfois juste pour démontrer au client qu’il est bien là où il est… » En cas de difficulté, la facilité à réaliser des simulations et la réactivité des équipes fait selon lui la différence.

La qualité de gestion, plus qu’accessoire

« Dès que je mets un contrat en gestion chez Benefiz, je n'en entends plus parler. Le tchat résout 99 % des problèmes. Je n’interviens vraiment qu’à la marge, alors qu’avec d’autres partenaires, j’ai parfois l’impression d’être un gestionnaire en back-office de l’assureur… » Une fluidité qui bonifie la relation client tout au long de l’année.

« En somme, j’ai l’impression que Benefiz a créé un nouveau métier, une nouvelle manière de distribuer des offres. On prend le meilleur des offres d’assurance du marché et on les met à disposition sur une plateforme de gestion qui augmente l’expérience client. Et les promesses sont tenues»

Facilitez vos renouvellements avec Benefiz
L'équipe Benefiz