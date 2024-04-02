Retour d'expérience de Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 2020

Vincent Mesnard est courtier en assurance et spécialiste de la couverture santé collective. Partenaire de Benefiz depuis 2020, il accompagne des entreprises dans la région des Hauts-de-France pour leur proposer une solution de mutuelle collective et d’avantages sociaux plus simple à déployer et à piloter.

Nous avons recueilli son témoignage lors de la première étape du Tour de France des Courtiers, à Lille.

Une solution construite avec les courtiers, pour répondre aux usages du terrain

Dans son témoignage, Vincent revient sur ce qui l’a convaincu dès le départ : un positionnement clair, une promesse de simplicité sur un sujet complexe, et une plateforme conçue pour s’intégrer dans le quotidien d’un cabinet de courtage.

Au-delà de l’outil, il insiste sur un point essentiel : la cohérence entre le discours initial et la réalité observée ensuite auprès des entreprises et des salariés.

Une expérience courtier fluide, pensée pour aller vite

Pour un courtier, la qualité d’une solution se mesure notamment à la rapidité et à la clarté du parcours : obtenir une proposition, structurer une offre, faire signer, déployer et suivre le dossier dans le temps.

Benefiz a été conçu pour rendre ces étapes plus simples :

accès rapide aux propositions et à la documentation,

souscription facilitée via la signature électronique,

réduction des frictions administratives,

suivi centralisé via l’espace courtier.

L’objectif est de faire gagner du temps sur l’opérationnel, afin de renforcer le rôle du courtier là où il est le plus utile : le conseil et la relation client.

Un accompagnement humain, expert et accessible

Le digital ne remplace pas l’expertise — surtout en santé collective où les cas particuliers et les questions techniques sont fréquents.

C’est pourquoi l’accompagnement fait partie intégrante de l’expérience Benefiz :

des interlocuteurs issus du courtage, capables de comprendre les contraintes terrain,

un support accessible directement depuis l’espace courtier,

une équipe mobilisable pour répondre aux demandes des entreprises et des salariés.

Vincent souligne également l’importance de la disponibilité et de la qualité des échanges au quotidien.

Un enjeu de stabilité et de pérennité

Vincent aborde un sujet souvent sous-estimé dans les outils digitaux : la stabilité dans le temps.

Dans un marché où de nouveaux acteurs apparaissent régulièrement, il explique que la question n’est pas seulement l’expérience utilisateur immédiate, mais la capacité d’un partenaire à tenir la durée :

solidité du modèle,

continuité de service,

et confidentialité des données.

Benefiz affirme de son côté construire une trajectoire pérenne, avec un objectif clair : apporter une solution durable au marché de la protection sociale et des avantages salariés, en restant attentif à la qualité d’accompagnement et à la protection des données.

Une offre qui s’est progressivement élargie, avec une logique cohérente

Au départ, Benefiz proposait uniquement la complémentaire santé collective. Progressivement, la plateforme s’est enrichie pour permettre aux entreprises de piloter plus largement leurs dispositifs.

Aujourd’hui, Benefiz s’inscrit dans une logique d’offre élargie :

mutuelle collective,

prévoyance,

titres de paiement (restaurant, etc.),

épargne salariale,

afin de construire un ensemble cohérent et centralisé.

Vincent parle d’une évolution progressive, sans rupture brutale, mais avec une direction claire : simplifier l’accès �à des dispositifs souvent difficiles à déployer dans les petites entreprises.

Rendre les TPE/PME plus attractives face aux grands groupes

Le recrutement et la fidélisation restent un défi majeur pour les petites entreprises. À budget plus contraint, elles doivent souvent rivaliser avec des organisations plus grandes, mieux structurées et mieux équipées.

L’objectif de Benefiz est de permettre aux entreprises de mieux utiliser les dispositifs existants, en structurant des packages d’avantages sociaux plus pertinents et plus lisibles, sans augmenter mécaniquement leurs coûts.

Le courtier conserve ici un rôle central : celui d’aider l’entreprise à arbitrer et à faire les bons choix, en fonction de son budget et des attentes des salariés.

Benefiz et les courtiers : un partenariat de long terme

Les courtiers sont des partenaires essentiels pour Benefiz. Une grande partie des évolutions produit et de l’accompagnement est pensée pour :