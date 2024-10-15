Mutuelle collective : comment Benefiz simplifie la gestion pour les courtiers

Un produit qui progresse, étape par étape

Depuis 2020, Benefiz s’est construit autour d’une conviction : les TPE/PME ont besoin d’un accès plus simple et plus clair à la protection sociale et aux avantages salariés, avec une solution digitale adaptée à leurs contraintes.

L’ambition initiale est restée la même : proposer une plateforme unique qui centralise la gestion des avantages sociaux, en commençant par la mutuelle collective et la prévoyance.

Depuis, l’offre et la plateforme ont évolué progressivement, en intégrant :

de nouveaux parcours de gestion,

de nouvelles conventions collectives,

et de nouveaux partenaires assureurs, afin de répondre à davantage de cas d’usage rencontrés sur le terrain par les courtiers.

Un espace courtier pour centraliser et multi-équiper ses clients

L’espace courtier Benefiz permet de gérer au même endroit plusieurs contrats et d’équiper les clients sur différents dispositifs, notamment :

mutuelle collective,

prévoyance,

titres de paiement (restaurant, culture, cadeaux, etc.).

L’objectif : permettre au courtier de structurer des packages d’avantages sociaux cohérents, lisibles, et adaptés à la réalité des petites entreprises.

Des offres pensées pour plusieurs conventions collectives

Benefiz s’adresse à plusieurs conventions collectives au-delà de la seule Syntec, avec notamment :

HCR,

Métallurgie,

Restauration rapide,

et d’autres périmètres en cours d’ouverture selon les partenariats et les besoins clients.

Cette approche vise à donner aux courtiers des offres mieux positionnées selon les secteurs, afin de développer leur portefeuille sur des segments plus variés.

Des partenaires assureurs reconnus

Benefiz s’appuie également sur des partenariats avec des acteurs majeurs de l’assurance santé collective, dont le GAN et Malakoff Humanis.

Ces partenariats permettent aux courtiers de proposer des couvertures adaptées à différents profils d’entreprise et de salariés, tout en s’appuyant sur une mise en place et une gestion simplifiées via la plateforme.

Un accompagnement conçu pour le courtage

Benefiz fait le choix d’un accompagnement dédié aux courtiers, avec un fonctionnement structuré :

un interlocuteur principal, centré sur la relation terrain,

un soutien opérationnel pour garantir le bon déploiement des dossiers,

et un support disponible pour répondre rapidement aux questions courtiers, entreprises et salariés.

L’objectif est simple : réduire la charge administrative et les points de friction, pour permettre au courtier de se concentrer sur son cœur de métier — le conseil.

Aider les courtiers à renforcer leur rôle de conseil

Les attentes des entreprises évoluent : au-delà du prix, elles cherchent des solutions plus lisibles, plus stables dans le temps, et réellement utiles pour les salariés.

Benefiz a été conçu pour donner aux courtiers :

des offres d’avantages sociaux cohérentes,

des outils d’aide à la vente,

et des éléments de comparaison qui facilitent la recommandation et la justification auprès du client.

Optimiser les avantages sociaux : donner plus, sans dépenser plus

Le comparateur multi-benefits a été développé pour aider les courtiers à analyser l’existant (mutuelle, prévoyance, usage des titres, etc.) et identifier les budgets qui peuvent être mieux alloués.

À partir de cette analyse, Benefiz permet de construire une recommandation plus optimisée, en orientant les dépenses vers des avantages plus utiles aux salariés, à budget équivalent pour l’entreprise, en tenant compte des mécanismes de défiscalisation.

L’objectif : permettre aux entreprises de renforcer leur attractivité et la fidélisation, sans augmenter mécaniquement leurs coûts.

Témoignage

« Ce n’est pas seulement une question de prix : le client voit la qualité de la plateforme et l’intérêt de centraliser ses avantages. Et il a du mal à revenir en arrière. »

Léo Lebbad, courtier partenaire

Benefiz, un partenaire au service des courtiers

Les courtiers en assurance sont des relais clés pour Benefiz. Une grande partie des évolutions produits est pensée pour simplifier leur quotidien, renforcer la qualité du conseil, et permettre le développement du portefeuille.

Merci à Léo pour son témoignage et sa fidélité !