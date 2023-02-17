Comment Régis Sérazin (Prévii) développe son activité grâce à Benefiz

Régis Sérazin est associé-fondateur de Prévii, un cabinet de courtage basé à Bordeaux. Il accompagne des entreprises sur leurs sujets de protection sociale et de gestion des risques. Avec l’évolution du marché, il a choisi d’intégrer Benefiz pour proposer à ses clients une expérience plus simple et plus digitale dans la gestion des avantages sociaux.

En tant que courtier, il est important pour moi de proposer des solutions innovantes qui me permettent de me démarquer auprès de mes clients. C’est pour cette raison que j’ai choisi de travailler avec Benefiz pour optimiser la gestion des avantages sociaux de mes clients.





Développer de nouvelles expertises dans un marché en pleine transformation

La digitalisation change les attentes des entreprises, en particulier en TPE/PME : elles cherchent des solutions plus lisibles, plus rapides à mettre en place et plus simples à gérer au quotidien.

Pour Régis, intégrer une solution comme Benefiz, c’est un moyen de renforcer sa valeur ajoutée :

proposer une gestion plus fluide,

gagner du temps sur l’opérationnel,

et se concentrer davantage sur le conseil et l’accompagnement.

Proposer une expérience simple sur un sujet complexe

Les avantages sociaux sont un levier RH important, mais leur mise en place peut vite devenir chronophage : contrats, gestion, questions salariés, administration, suivi…

Régis le résume ainsi :

Il fallait que je puisse apporter l’expérience la plus simple à mes clients, car ajouter des avantages sociaux, c’est souvent ajouter de la complexité.

Benefiz lui permet de proposer un outil unique pour regrouper et piloter plusieurs dispositifs, selon les options souscrites.

Une mise en place rapide et un support réactif

Régis souligne la facilité de déploiement :

onboarding en quelques clics,

devis rapides,

accompagnement et support via le tchat.

Le processus de mise en place a été très rapide et efficace. Nous avons pu créer les contrats et les offres pour les clients très rapidement. De plus, le tchat en ligne nous permet d’avoir des réponses rapides et personnalisées en cas de problème. Les équipes de Benefiz sont expertes et très réactives.

Dans un environnement où les assureurs sont souvent de grands groupes, la réactivité est un él�ément important, notamment lorsqu’il faut résoudre une situation rapidement.

Un levier de fidélisation et de développement commercial

Grâce à Benefiz, Régis peut proposer à ses clients une expérience plus moderne, notamment auprès d’entreprises sensibles à la digitalisation (par exemple dans des secteurs comme les bureaux d’études).

En utilisant Benefiz, je vends enfin une expérience de gestion des avantages sociaux à la hauteur des attentes de mes clients. La plateforme tout-en-un nous permet d’unifier et de digitaliser les avantages sociaux tout en proposant les meilleurs contrats du marché.

Il ajoute également un point clé : la possibilité de construire des packages plus complets, au-delà de la mutuelle, selon les besoins et les options mises en place.

Grâce à son approche intégrée, je peux proposer des packages sur-mesure à mes clients en plus de la mutuelle. En plus d’un courtier, je deviens le consultant en rémunération de mes clients. Cela fait la différence.

Conclusion

Pour Régis Sérazin, Benefiz est un levier de différenciation : une solution plus simple à déployer, plus efficace à gérer, et qui lui permet d’élargir le champ de conseil auprès de ses clients.