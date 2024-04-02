Une expérience fluide, un support humain : le retour de nos partenaires courtiers

Anne-Sophie Volent et Olivier Hamelin sont deux courtiers partenaires de Benefiz. Ils sont accompagnés dans la région de Nantes par Simon Boisnier, Partner Manager.

Après respectivement un an et trois ans de partenariat, ils partagent leur retour d’expérience : ce qui les a convaincus, ce qui a changé dans leur quotidien, et pourquoi ils recommandent Benefiz à leurs clients TPE/PME.

Une plateforme pensée pour être simple, sans sacrifier la maîtrise du sujet

Dans l’assurance santé collective, les entreprises attendent une expérience fluide, mais les sujets restent techniques : conformité, gestion des cas particuliers, évolution des garanties, questions des salariés… Les courtiers doivent pouvoir s’appuyer sur une solution qui facilite le parcours, sans réduire la qualité du conseil.

Benefiz a été conçu avec cet objectif : proposer une plateforme claire, accessible en quelques clics, tout en maintenant un haut niveau d’expertise sur les sujets sensibles.

Un accompagnement structuré, dédié au courtage

Pour que l’outil soit réellement utile sur le terrain, l’accompagnement est aussi essentiel que la plateforme. Benefiz s’appuie sur une organisation structurée autour de plusieurs rôles :

Partner Managers : interlocuteurs dédiés pour accompagner les courtiers sur la relation terrain, les usages et la structuration des dossiers.

Success Partners : relais opérationnel pour assurer le déploiement, la mise en place et le suivi au quotidien.

Support client (via le tchat intégré) : pour répondre rapidement aux questions courtiers, entreprises et salariés, avec un niveau d’expertise adapté aux demandes techniques.

L’objectif : simplifier les étapes de mise en place et de gestion, afin que le courtier puisse se concentrer sur la relation client et le conseil.

Une solution qui a évolué vers une offre complète d’avantages sociaux

À l’origine, Benefiz proposait une offre centrée sur la santé et la prévoyance collectives. La plateforme a ensuite été élargie pour permettre aux entreprises de structurer plus largement leurs avantages salariés.

Aujourd’hui, Benefiz permet d’accéder, selon les besoins des clients, à plusieurs dispositifs :

mutuelle collective,

prévoyance,

épargne salariale,

et titres de paiement (restaurant, culture, mobilité, cadeau, sport, télétravail…).

Cette approche vise à éviter la multiplication d’outils et à proposer une solution plus cohérente pour les TPE/PME, avec un pilotage centralisé.

Aider les entreprises à mieux équiper leurs salariés, sans complexifier la gestion

Les dirigeants de petites entreprises cherchent des solutions à la fois utiles pour leurs salariés et soutenables économiquement. L’enjeu n’est pas seulement de proposer un bon tarif, mais de :

choisir des avantages pertinents,

garantir la lisibilité pour les équipes,

et déployer les dispositifs sans alourdir la charge RH.

Benefiz a été conçu pour apporter ce cadre et cette simplicité, tout en permettant au courtier de conserver un rôle clé de conseil et d’accompagnement.

Un support humain, réactif, et mobilisable à tout moment

La dimension digitale ne doit pas remplacer la relation humaine : elle doit la rendre plus fluide. Les courtiers et leurs clients ont besoin de pouvoir poser des questions et obtenir des réponses fiables, notamment lorsqu’un sujet devient technique.

Le support intégré permet d’assurer un suivi continu, et d’aider les entreprises et leurs salariés lorsque des questions se présentent.

Une mise en place et un suivi pensés pour réduire la charge du courtier

Après signature, les équipes Benefiz accompagnent les étapes clés de déploiement :

coordination de la résiliation des offres précédentes,

mise en place de la nouvelle couverture,

déploiement auprès des salariés,

suivi et gestion au fil de l’eau.

L’objectif est de proposer une expérience plus fluide et clé en main, sans laisser au courtier la charge des tâches administratives répétitives.

Benefiz, un partenaire construit avec les courtiers

Les courtiers sont des partenaires essentiels pour Benefiz. Une grande partie de l’évolution de la plateforme est pensée pour améliorer leur expérience, faciliter leur quotidien, et renforcer leur capacité de conseil auprès des TPE/PME.