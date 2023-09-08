Ce que Benefiz change pour les courtiers : retours de terrain

« Ne pas se mettre à Benefiz, c’est comme arrêter de pédaler sur un vélo. »

Les courtiers jouent un rôle central auprès des TPE/PME : ils accompagnent des milliers d’entreprises dans le choix, la mise en place et le suivi de leurs avantages sociaux, avec une exigence forte de conseil, de conformité et de simplicité.

C’est pour cette raison que Benefiz a été pensé dès le départ comme une solution compatible avec les usages du courtage : un outil simple à proposer aux petites entreprises, et conçu pour faciliter le quotidien du courtier.

Pourquoi les courtiers s’intéressent à Benefiz

Les TPE/PME ont besoin de solutions accessibles, compréhensibles et rapides à mettre en place. Mais pour les courtiers, l’enjeu est aussi de pouvoir proposer une offre qui combine :

une mise en place fluide,

une gestion simple pour l’entreprise,

une expérience claire pour les salariés,

et un cadre conforme et structuré.

Avec Benefiz, les courtiers disposent d’une plateforme digitale conçue pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leur mutuelle collective et, plus largement, dans le pilotage de leurs avantages sociaux.

Ce que Benefiz change au quotidien

Les retours de nos partenaires convergent sur plusieurs points :

Un parcours plus simple, pour équiper rapidement les TPE/PME ;

Moins de frictions administratives, notamment au moment de la mise en place et du suivi ;

Une meilleure lisibilité, pour l’entreprise comme pour les salariés ;

Un outil qui s’intègre dans l’accompagnement du courtier, en renforçant son rôle de conseil.

L’objectif est clair : permettre au courtier de se concentrer sur l’essentiel — le conseil et la relation client — tout en réduisant le temps passé sur des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée.

Témoignages en vidéo

Dans cette série d’interviews, plusieurs courtiers partenaires expliquent ce qui les a amenés à proposer Benefiz à leurs clients TPE/PME, la manière dont la solution s’intègre dans leur activité, et les impacts constatés sur la mise en place et la gestion des contrats !

Vous êtes courtier et souhaitez découvrir Benefiz ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’offre Benefiz pour les courtiers, vous pouvez demander une démonstration et échanger avec l’équipe sur vos besoins et vos usages.



Un grand merci à nos partenaires courtiers François Makenson, Bernard Chekler, Léo Lebbad et Victor Mickael Uzan pour leur confiance et leurs retours d'expérience !



