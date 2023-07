Yescapa grandit avec Benefiz

Envie d’aventure ? Envie de fuir les hautes températures en planifiant un road trip en Norvège ou en allant plonger dans la Méditerranée ? Le tout sans prendre l’avion et en profitant du voyage ? Nous avons la solution pour vous.

Yescapa c’est la première plateforme européenne qui rend simple et sûre la location entre particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés. Depuis peu, c’est aussi un client Benefiz.

Faire face à une augmentation soudaine des tarifs

Il y a quelques mois, les salariés de Yescapa ont fait face à une forte hausse des tarifs de leur mutuelle. Pour l’équipe RH de Yescapa (👋 Héline Morandiere, Camille Jeanneau et Julie Palacios), la situation n’était pas acceptable.

D’autant plus que la forte croissance des effectifs (53 recrutements en 2022) impliquait de proposer une complémentaire santé compétitive, qui met un point d’honneur à proposer les prix les plus stables et transparents possibles.

C’est alors qu’elles rencontrent nos talentueux Théo Bouin (un fidèle usager Yescapa) et Marine Didier, tous deux Experts Benefits chez Benefiz qui leur construisent alors une solution sur-mesure en quelques jours.

Un projet mené sans accrocs

Depuis, le projet a été une franche réussite. Pour Héline Morandiere “En tant qu’admin comme en tant que salarié, l’expérience utilisateur est de grande qualité. C’est simple et efficace pour l’onboarding des salariés, la soumission des factures et la paie”.

Le gros plus par rapport à sa mutuelle précédente ? “Grâce au tchat, nos salariés sont accompagnés en quelques minutes quelques soient leurs demandes. L’implication de l’équipe Benefiz est impressionnante et ça fait vraiment la différence !”

Valoriser les avantages sociaux

Dans le futur, Yescapa veut mieux valoriser ses avantages sociaux. Avec des remboursements de mutuelle à 100% et de très nombreux avantages (titre-restaurants, sport, cagnotte).



Grâce à la fonction Bilan Social Individuel (BSI) de la plateforme Benefiz elle pourra valoriser tous les éléments de rémunération au salarié.

Idéal pour fidéliser ses salariés et pour faire des offres convaincantes aux candidats. C'est clef quand on a de telles ambitions de recrutement.

Longue vie à ce beau projet et bonnes vacances d’été 😘