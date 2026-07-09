Et si, cet été, vous laissiez l’IA travailler (un peu) à votre place ?

Rassurez-vous : nous ne vous proposerons jamais de déléguer votre devoir de conseil à Claude, ni de confier à ChatGPT l’intégralité de vos données clients. En revanche, bien utilisés, les outils d’IA générative peuvent déjà vous décharger de certaines tâches chronophages du quotidien, telles que la préparation d’un rendez-vous client ou la rédaction d’une fiche de conseil.

Découvrez ci-dessous 5 prompts experts pour utiliser l’IA comme un copilote de travail au quotidien, dans le respect de vos obligations professionnelles :

Avant de prompter : 4 règles à respecter

1. N’intégrez pas de données personnelles inutiles

Travaillez avec des données anonymisées ou agrégées : effectif, convention collective, niveaux de garanties, budget... Évitez les noms, emails, données de santé, arrêts de travail, bulletins, DSN nominatives ou situations individuelles identifiables. L’utilisation de données personnelles via un système d’IA doit respecter le RGPD et les droits des personnes.

2. Ne demandez jamais à l’IA de “décider”

L’IA peut préparer une analyse et structurer des arguments, mais le choix de recommandation finale reste le vôtre.

3. Vérifiez systématiquement les conditions

Une IA peut produire une réponse convaincante mais fausse. Les notices, tableaux de garanties, conditions générales et règles de souscription restent les sources de vérité.

4. Conservez une trace de vos conversations

Gardez les hypothèses, les documents utilisés, les points vérifiés, les arbitrages et la version finale transmise au client.

Préambule à coller avant chaque prompt :

Règles permanentes :

Tu agis comme assistant de travail d’un courtier en assurance collective, pas comme décideur final.

Tu ne dois pas recommander seul un contrat, un assureur ou une option.

Tu dois signaler clairement les informations manquantes, les hypothèses et les points à vérifier.

Tu ne dois utiliser que les informations fournies dans ce prompt.

Si une information n’est pas certaine, précise-le.

Tu dois produire un brouillon exploitable par un professionnel, qui sera relu et validé avant tout envoi client.

Tu dois éviter toute formulation trompeuse, excessive ou non vérifiable.

Prompt 1 : Préparer un premier rendez-vous client TPE/PME

Objectif : arriver en rendez-vous avec une grille de questions structurée, adaptée au contexte de l’entreprise, sans oublier les dimensions sociales, budgétaires et réglementaires.

Prompt :

Tu es mon assistant de préparation de rendez-vous pour un dossier d’assurance collective.

Contexte entreprise :

Secteur d’activité : [à compléter]

Effectif total : [à compléter]

Répartition cadres / non-cadres : [à compléter]

Convention collective : [à compléter ou “inconnue”]

Contrats existants : [mutuelle / prévoyance / épargne salariale / titres-restaurant / autres]

Objectif exprimé par le dirigeant ou le DRH : [réduction budget / amélioration garanties / mise en conformité / harmonisation / fidélisation / autre]

Contraintes connues : [budget, échéance, sinistralité agrégée, changement d’assureur, insatisfaction salariés, croissance, turnover, etc.]

Mission :

Prépare-moi une note de rendez-vous structurée pour conduire une découverte complète.

Contraintes :

Ne formule pas encore de recommandation de contrat.

Ne présume pas des besoins non exprimés.

Mets en évidence les informations indispensables au devoir de conseil.

Signale les données manquantes à collecter.

Reste dans un cadre assurance collective TPE/PME.

Format attendu :

Synthèse du contexte en 8 lignes maximum. 10 questions prioritaires à poser au dirigeant ou au DRH. 5 questions spécifiques sur la population salariée, uniquement en données agrégées. 5 questions sur le contrat existant et les irritants de gestion. 5 questions sur les objectifs RH et marque employeur. Liste des documents à demander. Points de vigilance réglementaires ou déontologiques à tracer. Hypothèses à ne surtout pas faire sans preuve.

Pourquoi ce prompt est utile : il force l’IA à rester dans son rôle d’assistant de préparation. Elle vous fait gagner du temps, mais vous gardez la main sur la découverte, l’écoute client et la qualification du besoin.

Prompt 2 : Transformer des notes de rendez-vous en recueil des besoins

Objectif : passer de notes brutes à une synthèse exploitable pour le devoir de conseil.

Prompt :

Tu es mon assistant de structuration du recueil des exigences et besoins d’un client professionnel en assurance collective.

Voici mes notes de rendez-vous, anonymisées :

[coller ici les notes, sans nom de personne, sans email, sans donnée de santé individuelle]

Mission :

Transforme ces notes en synthèse structurée pour préparer mon dossier de conseil.

Contraintes :

Ne crée aucune information absente des notes.

Distingue clairement les faits, les besoins exprimés, les préférences, les contraintes et les hypothèses.

Si une information est insuffisante pour conseiller correctement, indique-la dans “points à clarifier”.

Ne recommande pas encore de contrat.

Rédige dans un style professionnel, neutre et traçable.

Format attendu :

Faits établis sur l’entreprise. Besoins exprimés par le client. Contraintes budgétaires, sociales, conventionnelles ou opérationnelles. Préférences du client, si elles sont explicitement exprimées. Risques ou irritants identifiés. Informations manquantes à collecter avant recommandation. Questions complémentaires à poser. Niveau de complétude du dossier : faible / moyen / bon, avec justification. Brouillon de paragraphe “exigences et besoins du client” rédigé en langage clair.

Pourquoi ce prompt est utile : il vous aide à formaliser la matière collectée, sans transformer des notes partielles en conclusion prématurée. C’est particulièrement utile après un rendez-vous dense ou un échange téléphonique.

Prompt 3 : Comparer plusieurs offres sans tomber dans le “moins cher = mieux”

Objectif : analyser plusieurs propositions de manière structurée : garanties, prix, exclusions, cohérence avec les besoins, points à vérifier.

Tu es mon assistant d’analyse comparative pour des offres d’assurance collective.

Contexte client :

Secteur : [à compléter]

Effectif : [à compléter]

Collèges concernés : [à compléter]

Besoins prioritaires exprimés : [à compléter]

Contraintes budgétaires : [à compléter]

Contrat actuel : [résumé anonymisé]

Points importants pour le client : [ex : optique, dentaire, hospitalisation, prévoyance cadres, simplicité de gestion, maintien des garanties, budget employeur, etc.]

Offres à comparer :

Offre A :

[coller les garanties principales, cotisations, limites, exclusions connues]

Offre B :

[coller les garanties principales, cotisations, limites, exclusions connues]

Offre C :

[coller les garanties principales, cotisations, limites, exclusions connues]

Mission :

Produis une analyse comparative structurée pour m’aider à préparer ma recommandation.

Contraintes :

Ne choisis pas automatiquement l’offre la moins chère.

Ne formule pas de recommandation finale à ma place.

N’invente aucune garantie.

Signale les écarts qui nécessitent une vérification dans les notices ou conditions générales.

Mets en avant la cohérence avec les besoins exprimés, pas seulement le tarif.

Ajoute une colonne “niveau de certitude” pour chaque point important.

Format attendu :

Tableau comparatif synthétique : prix, garanties clés, avantages, limites, points à vérifier. Analyse par besoin prioritaire du client. Points forts de chaque offre. Points faibles ou risques de mauvaise compréhension. Questions à poser aux assureurs ou grossistes avant recommandation. Points à expliquer au client pour éviter toute information incomplète ou trompeuse. Synthèse neutre en 10 lignes maximum. Liste des pièces contractuelles à relire avant toute restitution.

Pourquoi ce prompt est utile : il évite les comparatifs trop superficiels. L’IA ne doit pas “vendre” une offre : elle doit vous aider à objectiver les écarts et à préparer une explication claire.

Prompt 4 : Préparer une fiche de conseil argumentée

Objectif : rédiger un brouillon de recommandation personnalisée, avec les raisons du conseil, les limites et les points de vigilance.

Tu es mon assistant de rédaction pour une fiche de conseil en assurance collective.

Données disponibles :

Synthèse des exigences et besoins du client :

[coller la synthèse validée]

Offres analysées :

[coller le tableau comparatif ou les éléments clés]

Offre que je souhaite recommander après analyse professionnelle :

[indiquer l’offre retenue par le courtier]

Raisons principales de ce choix :

[indiquer les raisons métier : cohérence garanties, budget, convention collective, simplicité de gestion, continuité, niveau de couverture, etc.]

Points de vigilance à mentionner :

[exclusions, délais d’attente, limites, conditions de souscription, évolution tarifaire, formalités, etc.]

Mission :

Rédige un brouillon de fiche de conseil clair, structuré et traçable.

Contraintes :

Tu ne décides pas de la recommandation : elle est fournie par moi.

Tu dois expliquer pourquoi l’offre recommandée est cohérente avec les besoins exprimés.

Tu dois mentionner les alternatives étudiées sans les dénigrer.

Tu dois inclure les limites connues et les points à vérifier.

Tu dois utiliser un langage compréhensible par un dirigeant de TPE/PME.

Tu dois éviter toute promesse de prise en charge non vérifiée.

Tu dois signaler toute information manquante susceptible de fragiliser le conseil.

Format attendu :

Rappel du contexte client. Exigences et besoins exprimés. Offres ou options étudiées. Recommandation proposée par le courtier. Raisons motivant cette recommandation. Limites, exclusions ou points de vigilance. Points restant à confirmer avant souscription. Formulation courte pour email de restitution. Checklist de relecture avant envoi.

Pourquoi ce prompt est utile : il transforme une analyse métier en document compréhensible et traçable. Vous restez l’auteur du conseil ; l’IA vous aide à structurer et clarifier.

Prompt 5 : Relire un email ou une restitution avant envoi client

Objectif : valider la clarté, l’exactitude ou encore le ton de vos communications avant de les envoyer à vos clients.

Tu es mon assistant de relecture conformité, clarté et pédagogie pour une communication client en assurance collective.

Voici le message que je souhaite envoyer :

[coller l’email ou la restitution]

Contexte :

Destinataire : [dirigeant / DRH / expert-comptable / salarié / autre]

Objet du message : [présentation d’offre / suivi de rendez-vous / explication garanties / demande de pièces / restitution conseil / autre]

Documents sources disponibles : [tableau de garanties / notice / fiche de conseil / devis / conditions particulières / autre]

Sensibilité du message : [faible / moyenne / forte]

Mission :

Relis ce message pour identifier les risques de mauvaise compréhension, d’affirmation non vérifiée ou de formulation trop commerciale.

Contraintes :

Ne modifie pas le fond du conseil.

Ne transforme pas une hypothèse en certitude.

Signale les phrases qui pourraient être imprécises, trompeuses ou trop engageantes.

Propose une version plus claire et plus prudente.

Ajoute les mentions “à vérifier” lorsque les documents contractuels doivent confirmer une information.

Vérifie que le message distingue bien information, analyse et recommandation.

Garde un ton professionnel, simple et orienté client.

Format attendu :

Diagnostic rapide : message sûr / à améliorer / risqué. Liste des phrases à corriger, avec justification. Informations manquantes ou à vérifier. Version réécrite de l’email. Points à relire dans les pièces contractuelles avant envoi. Dernière checklist : exact, clair, non trompeur, traçable.

Pourquoi ce prompt est utile : beaucoup de risques naissent moins de l’analyse elle-même que de la manière dont elle est formulée. Ce prompt vous aide à éviter les raccourcis, les promesses implicites et les formulations ambiguës.

À bon entendeur…

Ces prompts ne sont pas conçus pour automatiser votre conseil, mais pour en améliorer la qualité. L’IA est particulièrement utile lorsqu’elle agit comme un copilote ; son usage comporte beaucoup plus de risques si vous la laissez manipuler des données sans un cadre adapté !

La bonne pratique tient en une phrase : ne déléguez jamais à une IA ce qui relève de votre responsabilité professionnelle.

Bien utilisée, elle vous permettra en revanche de consacrer moins de temps à la mise en forme, et davantage à votre cœur de métier, afin d’accompagner vos clients dans la durée. Et partir en vacances l’esprit un peu plus tranquille…