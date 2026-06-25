Trois ans de manipulations d’outils d’intelligence artificielle chez Benefiz nous ont appris une chose : le principal enjeu posé par l’IA dans la distribution d’assurance n’est pas technologique ; il réside dans la manière dont les courtiers construisent leur analyse, exercent leur jugement professionnel et formulent leurs recommandations.

La question n’est donc pas de savoir si l’intelligence artificielle va trouver sa place dans les cabinets de courtage (on l’a vu, pour ceux qui étaient présents à notre premier webinar DDA : elle est déjà présente au quotidien) mais de réussir à intégrer ces nouveaux outils sans affaiblir ce qui constitue le cœur même du métier : la qualité du conseil.

C'est à cette problématique que nous avons consacré la deuxième session de notre cycle de webinar DDA 2026, le 28 mai dernier. (Si vous voulez vous inscrire à la troisième et dernière date, c’est par ici !)

Leçon n° 1 : une réponse convaincante ne constitue pas toujours un bon conseil

L'un des pièges les plus fréquents lorsqu'on utilise une IA générative tient à la qualité apparente de ses réponses. Les outils actuels produisent des contenus structurés, cohérents et souvent très bien rédigés. Cette capacité peut donner l'impression d'une analyse solide, alors qu'il ne s'agit parfois que d'une reformulation élégante d'informations incomplètes.

Dans le courtage collectif, le risque est particulièrement sensible. Une recommandation pertinente ne dépend jamais uniquement des garanties d'un contrat : elle repose sur la compréhension du contexte, de la population assurée, de la politique sociale, de l'historique de sinistralité ou encore des objectifs propres à l'entreprise cliente. Or, aucun outil n’est encore capable de compenser un recueil d’informations insuffisant…

En conséquence, lorsque les données d'entrée sont incomplètes, l'intelligence artificielle ne corrige pas le problème. Elle lui donne, en revanche, une apparence de cohérence qui peut induire en erreur. C'est la raison pour laquelle le recueil des besoins demeure le fondement du devoir de conseil, quel que soit le niveau de sophistication des outils utilisés.

Leçon n° 2 : l’IA influence aussi le professionnel qui l’utilise

Le sujet des biais est souvent présenté comme un problème technique. En réalité, certains d’entre eux proviennent de l’utilisateur lui-même. Lorsqu’un outil d’intelligence artificielle fournit rapidement une réponse claire et argumentée, il devient plus difficile de remettre en question son raisonnement : c’est le biais d’automatisation.

Cette confiance spontanée est bien documentée dans de nombreux secteurs, et elle n’épargne pas les métiers du conseil. Plus un résultat paraît crédible, plus on omet de vérifier son exactitude, même en connaissant les tendances aux hallucinations de l’IA. Ce problème apparaît aussi lorsque l’outil simplifie un sujet complexe (souvent à la demande de l’utilisateur).

Comparer des garanties, résumer un contrat ou synthétiser des différences entre plusieurs offres est un exercice particulièrement adapté à l'intelligence artificielle. Cependant, cette capacité de synthèse a une limite : elle réduit la visibilité de nuances déterminantes. En assurance, une exclusion ou une condition peut modifier l'appréciation d'une garantie, et la valeur du conseil repose également sur la capacité à tenir compte de ces éléments.

Leçon n° 3 : le métier évolue, pas ses principes

La transformation du quotidien du courtage par les outils d’IA ne fait que commencer. Demain, certaines tâches seront davantage assistées, tandis que d'autres pourront être entièrement automatisées. Pour autant, les attentes de personnalisation, de justification et de pédagogie des clients ne changent pas ; pas plus que le niveau d’exigence attendu. L’usage de l’IA rend au contraire plus nécessaire encore l’exercice du jugement professionnel.

C’est sans doute ici le principal enseignement de ce deuxième webinar : comprendre un client, identifier ses besoins, mesurer les conséquences d’un choix de couverture et assumer une recommandation demeurent des responsabilités humaines. La véritable question n’est donc pas de savoir jusqu’où l’intelligence artificielle peut aller, mais jusqu’où un courtier souhaite lui déléguer certaines tâches sans perdre ce qui fait la valeur de son conseil.