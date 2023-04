5 raisons de challenger votre mutuelle avant de partir en vacances

"La mutuelle, c'est un sujet de fin d'année", tous les RH ont déjà entendu cette phrase. C'est pourtant de moins en moins vrai et heureusement, car cela n'était clairement pas la meilleure façon de procéder !

Grâce à la digitalisation et aux derniers changements de la législation, votre mutuelle collective peut évoluer, si vous le souhaitez, à tout moment de l’année.

Voici 5 raisons qui vous convaincront d’aborder le sujet avant l'été !

Moins de pression, plus de temps.

En évitant la période de fin d'année, vous échappez à la multiplication des problématiques RH telles que les entretiens annuels, les augmentations et les mobilités. Profitez d'un moment plus calme pour bien poser à plat le chantier. Vous évitez le stress et minimisez les erreurs sur un sujet qui, d’habitude, ne manque pas les exacerber.

Identifier les besoins des salariés.

Fin d'année rime avec rush pour les RH mais aussi (et surtout) pour toutes les autres équipes. Chacun a également ses enjeux personnels au sein de l'entreprise, comme les objectifs à atteindre ou les perspectives d'évolution. Bref, ce n’est pas le meilleur moment de l’année pour capter l’attention des salariés. Aborder ce projet avant l'été permet de favoriser le dialogue via des sondages ou des réunions d’information. La meilleure façon de choisir la mutuelle qui saura réellement ravir vos salariés !

Challenger vos garanties actuelles avant les augmentations 2024.

Avec la conjoncture, les hausses de fin d'année se font de plus en plus fortes. En revoyant vos garanties avant ces augmentations, vous pouvez réaliser des économies substantielles pour vous et vos salariés. La mutuelle étant un gros poste de dépense pour les TPE/PME, c’est une idée qui ne manquera pas de plaire à votre directeur financier. Pour en savoir plus sur les augmentations de tarif chez Benefiz : https://benefiz.fr/ressources/en-2022-l-inflation-n-est-pas-passee-par-benefiz.

Changer de mutuelle quand tout va bien.

En été, vos salariés sont généralement moins sujets aux problèmes de santé. En anticipant le changement de mutuelle, vous évitez les désagréments liés aux délais, comme les remboursements qui traînent, les cartes non reçues ou les nouveaux usages non intégrés. L'été permet d'onboarder sereinement vos équipes pour éviter les mauvaises surprises au moment auquel ils auront le plus besoins de soins : la rentrée et l’hiver.

Un changement rapide et simplifié.

En quelques heures, vous pouvez tout changer ! Benefiz vous offre un parcours simplifié pour :

Challenger votre mutuelle et comparer les offres Benefiz

Sonder vos salariés pour sélectionner la meilleure offre au meilleur prix

Résilier votre ancienne mutuelle

Onboarder vos équipes et leur donner accès aux soins

En conclusion, misez sur la tranquillité d’esprit et l ’efficacité ! Revoir votre mutuelle collective au second trimestre, c'est l'assurance de partir en vacances l'esprit léger. En choisissant une période plus calme, vous simplifiez votre projet et le rendez plus collaboratif.



Chez Benefiz, nous sommes convaincus que nous pouvons vous aider à améliorer la couverture de vos salariés. Prenez l'initiative avant l'été pour maximiser l'impact tout en allégeant votre fin d'année. Discutons-en ! Rendez-vous sur https://benefiz.fr/demande-de-demo