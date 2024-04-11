Attirer et fidéliser en PME : 4 avantages à prioriser

Selon Bpifrance, 72 % des dirigeants de TPE/PME considèrent que recruter et fidéliser est le principal frein à leur croissance. Face à des grands groupes souvent plus attractifs, la clé n’est pas de tout miser sur le salaire brut, mais de construire un package de rémunération plus intelligent : protection sociale, avantages à forte valeur perçue et leviers d’engagement.

Voici 4 avantages à prioriser en 2024 pour renforcer votre attractivité et fidéliser durablement.

1) Le plus structurant : une mutuelle réellement attractive (et mieux prise en charge)

La mutuelle collective est obligatoire : c’est donc un levier évident pour se différencier.

Augmenter la prise en charge employeur (jusqu’à 100% si vous le souhaitez) peut être un signal fort, à condition d’avoir une offre adaptée aux profils de vos équipes.

À retenir

C’est un avantage immédiatement perçu et rassurant.

Il protège vos salariés et renforce la confiance.

Conseil Benefiz

Construisez une couverture alignée avec votre population (famille, soins courants, médecines douces, etc.). Avec Benefiz, vous pouvez piloter l’offre et proposer une couverture adaptée, selon les partenaires assureurs disponibles sur la plateforme.

2) Le plus rentable : l’épargne salariale (et l’anticipation de l’obligation 2025)

Le partage de la valeur devient obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour certaines entreprises de 11 à 49 salariés, sous conditions (bénéfices sur plusieurs exercices). Anticiper dès maintenant permet de choisir le bon dispositif et de l’intégrer à votre stratégie RH.

Dispositifs possibles selon votre situation :

intéressement

participation

prime de partage de la valeur (PPV)

abondement sur un plan d’épargne (PEE / PER)

Pourquoi c’est efficace

Pour l’entreprise : cadre fiscal/social spécifique selon le dispositif.

Pour les salariés : levier de rémunération différée ou immédiate selon les modalités, et outil de fidélisation.

Conseil Benefiz

Utilisez l’épargne salariale comme un levier de long terme : attractivité, engagement, fidélisation et partage concret des performances.

👉 Découvrir l’épargne salariale avec Benefiz

3) Le plus apprécié : la cagnotte Benefiz (plus flexible que les titres-restaurants)

Les titres de paiement (restaurant, cadeaux, culture, mobilité…) sont souvent associés aux grands groupes. La cagnotte Benefiz permet aux PME d’offrir une expérience similaire, avec un budget mensuel utilisable sur plusieurs catégories, selon les options activées par l’employeur.

La cagnotte fonctionne comme un compte alimenté chaque mois, utilisable notamment sur :

titres-restaurant (par carte)

cadeaux

culture

mobilité douce

télétravail

CESU

sport, vacances…

Pourquoi ça marche

Les salariés utilisent mieux le budget grâce à la flexibilité.

L’entreprise garde la maîtrise du montant et des catégories.

Conseil Benefiz

Si vous versez déjà un budget titres-restaurants, demandez-vous combien est réellement consommé. La cagnotte réduit le risque de budget mal utilisé en élargissant les usages et en améliorant la valeur perçue.

Témoignage Vincent Mesnard : rendre les PME plus attractives

4) Le plus durable : flexibilité, qualité de vie au travail et stabilité

Les attentes évoluent : au-delà de la rémunération, les salariés recherchent davantage de stabilité, d’équilibre et de confiance. La flexibilité (quand elle est possible) devient un levier de fidélisation puissant.

Exemples concrets :

organisation des horaires et du télétravail

réunions adaptées aux contraintes de vie

politiques de congés utiles (rentrée, enfant malade, etc.)

transparence sur les priorités et la charge

Conseil Benefiz

La flexibilité se pilote avec cohérence : éviter les mesures cosmétiques et construire une politique alignée avec la réalité de votre équipe.

Conclusion : un package attractif sans exploser le salaire brut

En 2024, les salariés attendent avant tout des réponses concrètes sur le pouvoir d’achat et l’équilibre de vie. Les PME peuvent se démarquer en combinant quatre leviers :

une mutuelle réellement attractive (mieux prise en charge)

l’épargne salariale (et l’anticipation de 2025)

une cagnotte flexible pour les avantages du quotidien

une politique durable de flexibilité et de QVT

Benefiz vous accompagne pour structurer et piloter ces avantages sur une seule plateforme, afin de gagner du temps côté RH et de proposer un package plus compétitif.

Témoignage de Bertrand Robert, membre du board Benefiz