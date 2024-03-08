6 actions concrètes pour soutenir l’égalité au travail toute l’année

De nombreuses entreprises prennent la parole le 8 mars. Mais quelles mesures mettent-elles réellement en place le reste de l’année ? En 2024, la Journée internationale des droits des femmes a pour thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Voici des pistes d’actions et d’avantages concrets pour transformer cette intention en décisions durables.

Quelques chiffres

84% des femmes estiment que la maternité touche négativement leur carrière 3 la maternité reste le 3ème motif de discrimination à l'embauche des femmes en 2022 80% des femmes consacrent 1h par jour aux tâches ménagères contre 36% des hommes

Sources : Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (2018), 10ᵉ Baromètre Défenseur des droits, Observatoire des inégalités (2020)

1) Mettre en place un congé menstruel (si votre organisation le permet)

Un projet de loi sur le congé menstruel a été défendu en France en 2024. Le sujet fait débat, mais certaines entreprises ont déjà fait le choix de le mettre en place en interne.

L’objectif : permettre aux salariées concernées de s’absenter lorsque les douleurs sont invalidantes, sans culpabilité ni impact disproportionné.

On ne peut pas exiger de quelqu'un qui souffre qu'il vienne travailler. Ce n'est pas humain, d’une part, ce n'est pas productif, parce qu'on crée une situation où le travail va être désordonné, mal fait, perturbé et puis on crée derrière du ressentiment, donc un problème sur la fidélisation des salariés. Xavier Molinié • DRH chez Goodays

2) Mettre à disposition des protections hygiéniques gratuites

Mettre des protections à disposition dans les sanitaires est un geste simple, qui répond à la fois à :

un besoin ponctuel (imprévu),

un sujet d’intimité et de confort,

une réalité économique : 4 millions de Françaises souffraient de précarité menstruelle en 2023, selon l’association Règles Élémentaires et OpinionWay.

3) Faciliter le retour de congé maternité

Une mesure possible : proposer un retour progressif sur une période donnée (ex. un mois), à temps partiel, avec une rémunération maintenue. L’objectif est de faciliter la reprise, la réintégration dans l’équipe et l’équilibre de vie, dans un moment souvent exigeant physiquement et mentalement.

4) Assurer une prise en charge à 100% du congé paternité

En 2021, un tiers des pères ne profitaient pas de leur congé paternité (source : Drees). Deux raisons fréquentes :

la pression liée aux responsabilités (profils les mieux rémunérés),

ou une indemnisation jugée insuffisante (profils les moins rémunérés).

Compléter l’indemnisation pour atteindre 100% du salaire (et éventuellement prolonger le congé) permet :

de favoriser une meilleure répartition de la parentalité,

de limiter le biais « maternité » dans les décisions d’embauche,

et d’encourager l’implication des pères dès les premiers mois.

5) Proposer une aide à la garde d’enfant (ou une alternative)

La garde d’enfant est l’un des besoins les plus souvent cités par les parents. Deux options possibles :

crèche inter-entreprise,

ou dispositifs de soutien via des avantages (ex. CESU).

Selon la Drees, 56% des parents finissent par garder leurs enfants eux-mêmes faute de place en crèche ou micro-crèche.

Pour l’entreprise, la place en crèche peut ouvrir droit à des mécanismes fiscaux (dont le Crédit d’Impôt Famille et la déduction IS), pouvant représenter jusqu’à 83% de la somme avancée.

6) Offrir plus de flexibilité et des congés réellement utiles

La flexibilité n’est pas un « bonus ». C’est souvent une condition de soutenabilité du quotidien, particulièrement pour les parents (et, encore aujourd’hui, souvent plus pour les femmes).

Quelques exemples :

télétravail et horaires adaptés quand c’est possible,

davantage de télétravail pour les salariées enceintes,

réunions positionnées en milieu de journée,

congés exceptionnels sur des moments clés (ex. rentrée),

prise en charge de congés enfant malade (la loi prévoit 3 jours non rémunérés par an).

Pour conclure

Les actions en faveur de l’égalité professionnelle ne se résument pas à un message le 8 mars. Elles passent par des décisions concrètes : accompagnement, flexibilité, soutien à la parentalité, et réduction des freins structurels qui pèsent encore davantage sur les femmes.

En investissant dans ces mesures, vous améliorez les conditions de travail, réduisez les risques de discrimination et renforcez l’engagement des équipes sur la durée.