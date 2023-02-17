Avantages sociaux en PME : comment Benefiz change les règles du jeu, avec Bertrand Robert

Le marché des avantages sociaux évolue rapidement. Longtemps réservés aux grands groupes, certains dispositifs deviennent aujourd’hui accessibles aux TPE/PME : mutuelle collective, prévoyance, titres-restaurant, épargne salariale, avantages du quotidien…

Dans le même temps, les attentes des salariés changent. Le pouvoir d’achat est redevenu une priorité, et les entreprises cherchent des solutions concrètes pour mieux rémunérer, sans alourdir de façon excessive le coût employeur.

C’est dans ce contexte que Benefiz se positionne : permettre aux petites entreprises de structurer une politique d’avantages sociaux aussi lisible et efficace que celle d’un grand groupe, avec une gestion simplifiée.

Pourquoi le marché change (et pourquoi les PME sont concernées)

Pendant des années, les avantages sociaux ont été :

complexes à mettre en place,

difficiles à piloter,

dispersés entre plusieurs prestataires,

et peu valorisés auprès des salariés.

Résultat : beaucoup de PME se limitaient au minimum réglementaire, souvent la mutuelle, sans aller plus loin.

Mais le contexte économique a accéléré les choses : inflation, tensions de recrutement, demandes de revalorisation, et pression croissante sur la rémunération. Les entreprises sont obligées de repenser leur stratégie.

L’enjeu : mieux rémunérer sans tout mettre dans le salaire fixe

Le salaire fixe reste essentiel, mais il est aussi coûteux et fortement chargé. De nombreux avantages sociaux permettent, dans un cadre légal strict, d’améliorer le pouvoir d’achat réel des salariés avec une logique différente : certains dispositifs sont exonérés ou partiellement exonérés de charges, selon les règles applicables.

C’est précisément ce qui rend ces mécanismes intéressants pour les PME : ils offrent de la marge de manœuvre là où l’augmentation classique devient parfois difficile.

Pourquoi Benefiz veut simplifier l’accès à ces dispositifs

La difficulté n’est pas seulement financière. Elle est surtout opérationnelle.

Pour beaucoup de petites entreprises, déployer plusieurs avantages signifie :

multiplier les outils et prestataires,

gérer plus d’administratif,

suivre des règles différentes,

et consacrer du temps RH à de la coordination.

Benefiz a été construit pour répondre à ce problème : centraliser les avantages sociaux sur une seule plateforme, afin de les déployer, gérer et valoriser plus facilement.

Interview vidéo : Bertrand Robert, membre du Board Benefiz

Dans cette interview, Bertrand Robert partage son analyse du marché et explique pourquoi Benefiz peut contribuer à rendre les PME plus attractives grâce à une approche plus moderne des avantages sociaux.

Un grand merci à Bertrand Robert pour son témoignage.

