Benefiz, HR Tech dédiée aux avantages sociaux pour les TPE/PME, annonce son partenariat avec Gan et propose son offre en santé et prévoyance collective.

Objectif affiché : élargir la gamme de partenaires en assurance santé et prévoyance de Benefiz pour toucher une population plus large et parfois moins digitalisée.

Benefiz veut apporter l’innovation au maximum de TPE/PME en France

Benefiz lance officiellement son offre GAN (santé et prévoyance collective) directement sur sa plateforme digitale aujourd’hui plébiscitée par plus de 4500 TPE/PME et 1200 courtiers.

Grâce à ce nouveau partenariat, Benefiz sera capable de proposer son offre à un panel encore plus large de secteurs, contraints par des conventions collectives diverses. C’est donc une belle opportunité pour les plus de 159 000 TPE/PME en France, à la recherche de pouvoir d’achat et de meilleure gestion de leurs avantages sociaux, qui trouveront désormais dans le catalogue Benefiz des offres dédiées à leur convention collective.

C’est aussi en droite ligne avec la philosophie innovante de Benefiz, apporter des solutions de santé à des entreprises en recherche de digitalisation, de conseil et de partenaires de confiance dans des industries qui peinent à trouver des solutions adaptées aux TPE/PME.

L’Innovation Collective, enjeu clef d’avenir pour les TPE/PME et les compagnies d’assurance

En tant qu’acteur RH en forte croissance, Benefiz s’est donné pour mission de permettre aux TPE/PME de mieux attirer les talents et de les fidéliser dans un marché marqué par la crise du pouvoir d’achat. Tout cela grâce à un concept clé : le pouvoir d’achat par les avantages sociaux.

Grâce à Benefiz les TPE/PME, peuvent construire des offres sur-mesure d’avantages sociaux de la santé à la prévoyance en passant par la cagnotte FLEX ou l’épargne salariale. Donner plus sans dépenser plus aux salariés, grâce aux avantages sociaux.

C’est donc grâce à cette philosophie que Benefiz a convaincu GAN de figurer sur la plateforme pour proposer des offres qui font enfin rimer TPE/PME et attractivité.

Nous sommes très honorés de faire entrer GAN dans notre panel d’offres, ce leader incontesté de l’assurance collective, à l’expertise reconnue, propose des offres dédiées très performantes pour nos clients et nos courtiers, avec une large couverture du marché pour les TPE/PME, le coeur de cible de Benefiz Christophe Triquet • CEO et Co-fondateur de Benefiz

Une offre sur-mesure et exclusive pour les acteurs du courtage en collective

Cette nouvelle gamme est dès à présent disponible pour les 1200 courtiers partenaires de Benefiz. L’objectif ? Leur donner un avantage compétitif dans une conjoncture économique dans laquelle les TPE/PME cherchent de plus en plus des solutions digitales, à la qualité de gestion éprouvée, affichant des offres parfaitement ajustées à leurs obligations.

Grâce à ces nouvelles offres GAN disponibles chez Benefiz, les courtiers disposent désormais d’une offre digitale innovante, pour une large gamme de clients. Partenaire de confiance, le GAN offre une des plus larges couvertures du marché des TPE/PME en France en termes de CCN.

