Benefiz lance Flex, le premier compte dédié aux avantages sociaux, pour booster le pouvoir d’achat des Français.

Depuis le début de l’année 2024, le pouvoir d’achat est au centre de toutes les attentions. 90% des salariés estiment mériter une augmentation avant la fin d’année (OpinionWay & Benefiz 2023) et que leur entreprise les accompagne face à la crise inflationniste.

Flex, premier compte centralisant tous les avantages sociaux



Benefiz lance Flex, un compte tout-en-un offrant la possibilité de donner jusqu’à 800€ d’euros par mois en plus à ses salariés avec une absence totale de taxes. Le tout grâce aux avantages sociaux.

Grâce à Flex, les entreprises résolvent une fois pour toute la question du pouvoir d’achat en décuplant l’efficacité de leur dépense salariale.

Comment ça marche ?

Un compte en avantages rechargé tous les mois comme des titre-restaurants disponible sur mobile;

Le salarié paye directement avec la carte Benefiz;

Ou présente la facture directement sur l’application et est remboursé en 24h sur son compte bancaire.

“Avec l’augmentation du coût de la vie, nous constatons que les avantages sociaux sont le sujet RH du moment, surtout dans les petites entreprises. C’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat ! Encore faut-il que les RH s’en saisissent… Notre objectif est de participer à leur démocratisation. ” , explique Christophe Triquet, CEO de Benefiz.

De Netflix à la facture d’électricité, en passant par les titres restaurant, les frais de télétravail, les chèques CESU, les chèques vacances ou encore le sport, le salarié a une cagnotte globale et peut affecter ses dépenses personnelles selon leur utilité et c’est valable pour la plupart des dépenses du quotidien.

Utile pour les dépenses essentielles ou les petits plaisirs du quotidien, le salarié en profite à 100%, comme du salaire.

Du côté des entreprises, proposer des augmentations de salaire n’a jamais été aussi coûteux pour un impact limité sur le pouvoir d’achat du salarié (quand l’employeur dépense 100€ en salaire fixe, seuls 40€ net après impôt sont reçus en moyenne par le salarié).

Avec Flex, offrir 100€, c’est donner 100€ de pouvoir d’achat (contre moins de 40€ avec une simple augmentation du salaire fixe).

“Si vous aviez prévu 3% d’augmentation nette pour vos salariés vous pouvez maintenant en donner 8% grâce à Flex sans dépenser plus. C’est inégalable en termes d’efficacité et donc d’attractivité. En 2024, ne faites pas l’erreur du 100% salaire. On est au cœur du dialogue social et des ressources humaines. Cela rejoint la mission de Benefiz : permettre l’alliance de la performance économique et de la performance sociale, c’est notre vision de l’entreprise du futur, ancrée dans la société”.

Les avantages sociaux, un mode de rémunération alternatif à ne pas négliger



Pour compenser le coût d’une augmentation salariale, les entreprises se tournent vers des modes de rémunération alternatifs comme les avantages sociaux. Cependant, mettre en place une stratégie qui convient à tous et qui va avoir un réel impact sur leur pouvoir d’achat reste complexe, notamment dans les TPE/PME.

Pourquoi ? D’abord la diversité des profils. Alors que certains salariés sont friands de culture, d’autres préfèrent des chèques CESU, des chèques cadeaux, des titre-restaurants ou même un coup de pouce sur leurs frais d’électricité. Difficile d’assembler tant d’avantages pour des besoins aussi différents.

Ensuite, la rigidité des outils existants. Une stratégie d’avantages sociaux complète implique de passer par des interfaces nombreuses, de porter des projets complexes, de se heurter aux limitations fréquentes sur l’utilisation de ces derniers… Il faut jongler avec les cagnottes, avantages papiers ou applications digitales. Pour le RH comme pour le salarié la complexité se met en travers de l’usage et donc de l’effet sur le pouvoir d’achat.



Alors mission impossible pour une petite entreprise aux effectifs et moyens limités ?

Benefiz a une réelle ambition qui est de proposer l’outil ultime pour donner plus aux salariés en dépensant mieux. C’est pourquoi Benefiz lance également son simulateur, à retrouver dans la barre de navigation, à destination des ressources humaines, pour mesurer l’impact que peuvent avoir les avantages sociaux sur l’entreprise en 2023-2024.