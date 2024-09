Benefiz et Malakoff Humanis s’unissent pour mieux protéger les salariés des TPE/PME

Benefiz, HR Tech dédiée aux avantages sociaux pour les TPE/PME, annonce son partenariat avec Malakoff Humanis, leader de la santé et de la prévoyance collectives en France.

Objectif affiché : élargir la gamme de partenaires en assurance santé de Benefiz pour donner la possibilité aux petites entreprises de construire des offres complémentaire santé sur-mesure pour tous les salariés.

Malakoff Humanis et Benefiz leaders de l’innovation collective pour les TPE/PME

Benefiz lance officiellement son offre Custom by MH directement sur sa plateforme digitale aujourd’hui plébiscitée par plus de 4500 TPE/PME.

Custom by MH c’est un contrat de base avec :

Des garanties qui répondent aux obligations légales

100 € de médecines douces inclus (ostéopathie, psychologie...)

Des avantages inclus pour favoriser le bien-être mental des salariés et accompagner les futurs et nouveaux parents

Mais aussi la possibilité de personnaliser pour chaque salarié sans surcoût. Idéal pour les dirigeant(e)s d’entreprises qui veulent laisser la possibilité à leurs salariés de personnaliser leur offre de mutuelle. C’est donc une offre parfaitement positionnée pour les plus de 159 000 TPE/PME en France, à la recherche de pouvoir d’achat et de flexibilité.

C’est aussi en droite ligne avec la philosophie innovante de Benefiz et de Malakoff Humanis, apporter des solutions de santé qui s’adaptent aux complexités spécifiques des petits effectifs.

Avec Benefiz, nous avons choisi un partenaire exclusif innovant, non seulement par son positionnement unique de Benefits Manager et sa forte croissance, mais aussi pour la qualité de son offre digitale et sa gestion sans équivalents Barbara MAYER-ANSQUER, Directrice Commerciale des Réseaux Généralistes chez Malakoff Humanis

Nous sommes très honorés de faire entrer Humanis dans notre panel d’offres, ce leader de la santé collective propose des offres innovantes, parfaitement positionnées pour les TPE/PME, le coeur de cible de Benefiz. Christophe Triquet • CEO et Co-fondateur de Benefiz

La flexibilité, enjeu clef d’avenir pour les TPE/PME

En tant qu’acteur RH en forte croissance, Benefiz s’est donné pour mission de permettre aux TPE/PME de mieux attirer les talents et de les fidéliser dans un marché marqué par la crise du pouvoir d’achat. Tout cela grâce à un mot clef : la flexibilité.

Grâce à Benefiz les TPE/PME, peuvent construire des offres sur-mesure d’avantages sociaux de la santé à la prévoyance en passant par la cagnotte FLEX ou l’épargne salariale. Donner plus sans dépenser plus aux salariés, grâce aux avantages sociaux.

C’est donc une même philosophie qui pousse Malakoff Humanis et Benefiz à s’allier pour proposer des offres qui font enfin rimer flexibilité avec efficacité économique.

Une offre sur-mesure pour les acteurs du courtage en collective.

Cette offre innovante, sera désormais disponible pour les 1200 courtiers partenaires de Benefiz.

L’objectif ? Leur donner un avantage compétitif dans une conjoncture économique dans laquelle les TPE/PME favorisent les offres flexibles et bien positionnées.

Grâce à Malakoff Humanis et Benefiz, les courtiers disposent désormais d’une offre digitale innovante et de confiance, Malakoff Humanis étant un des acteurs les plus plébiscités par les courtiers en assurance.

Benefiz a travaillé plusieurs mois pour signer de nouveaux partenariats en santé impactants pour nos courtiers partenaires. Nous sommes très heureux de voir arriver ce leader de la santé et de la prévoyance dans notre offre qui va encore s’enrichir très prochainement. Christophe Triquet • CEO et Co-fondateur de Benefiz

