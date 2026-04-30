Benefiz atteint la rentabilité et franchit les 10M€ d’ARR

Quatre ans après son lancement commercial, Benefiz franchit deux seuils structurants : les 10 millions d’euros d’ARR et la rentabilité. Au-delà de la performance financière, ces résultats valident un positionnement qui s’est construit à la croisée de l’assurance collective, des RH et de la technologie, avec une ambition forte : transformer la manière dont les avantages sociaux sont distribués et pilotés dans les TPE et PME.

Une trajectoire rapide, mais construite

Depuis 2021, Benefiz a connu une croissance particulièrement soutenue, avec un taux moyen annuel de 369 %. Cette dynamique s’appuie sur une adoption progressive du modèle par le marché : près de 1 000 courtiers activés, 8 000 entreprises clientes et environ 50 000 salariés couverts.

Le volume d’activité atteint aujourd’hui place Benefiz parmi les courtiers significatifs du marché de l’assurance collective en France, tout en conservant une discipline financière qui permet d’atteindre l’équilibre en moins de cinq ans.

Cette rentabilité n’est pas un aboutissement isolé. Elle s’inscrit dans une logique de construction d’un acteur durable, capable de s’affranchir des cycles de financement et de s’inscrire dans le temps long.

Comme le souligne Christophe Triquet, cofondateur et CEO :

« L’atteinte de la rentabilité en moins de 5 ans était un objectif prioritaire à la conception de Benefiz. Cette discipline financière est le reflet d’une conviction forte de bâtir un partenaire technologique stable et indépendant sur le très long-terme, au service des courtiers d’assurance. »

L’assurance collective, socle du modèle

Si Benefiz est souvent perçu comme une plateforme RH, son développement repose d’abord sur l’assurance collective, qui représente aujourd’hui plus de 80 % de ses revenus.

La répartition entre santé (61 %) et prévoyance (39 %) illustre un positionnement structuré et équilibré, rarement atteint à ce stade de maturité. Elle traduit surtout une capacité à accompagner les entreprises au-delà du seul contrat santé, dans une logique de couverture globale.

Ce positionnement s’appuie sur un modèle de distribution indirecte via les courtiers, qui restent au cœur de la relation client. La plateforme vient renforcer leur capacité à conseiller, à souscrire et à piloter les contrats dans un environnement devenu plus complexe.

Une évolution du rôle du courtier

La transformation du marché est déjà visible. Les entreprises attendent désormais un accompagnement qui dépasse la simple mise en concurrence des contrats, pour intégrer des enjeux plus larges de rémunération, d’attractivité et de fidélisation.

Dans ce contexte, le rôle du courtier évolue vers davantage de conseil et de structuration.

Comme le résume Dali Strainovic, courtier associé de Sofraco :

« Les dirigeants d'entreprise attendent de plus en plus de notre part un conseil qui aille au-delà de la simple recherche du meilleur contrat santé. La proposition de Benefiz, qui aide les courtiers à les accompagner avec un prisme d’optimisation de la rémunération, représente sans aucun doute l’avenir de notre profession. »

Le multi-équipement comme levier de valeur

Au-delà de l’assurance, Benefiz observe une montée en puissance rapide des autres avantages sociaux. Une partie significative des entreprises clientes adopte progressivement des solutions complémentaires, notamment en épargne salariale et en avantages prépayés.

Cette dynamique se traduit par une forte accélération :

un ARR multiplié par 20 sur les avantages prépayés entre 2024 et 2025

un ARR multiplié par 5 sur l’épargne salariale sur la même période

Pour les courtiers, l’enjeu est double : générer davantage de valeur par client et renforcer la fidélisation dans la durée. Le multi-équipement devient ainsi un levier structurant du modèle.

Un marché en recomposition

Le positionnement de Benefiz s’inscrit dans un contexte de transformation plus large du marché. Les frontières entre acteurs se brouillent : banques, éditeurs de paie, SIRH et experts-comptables investissent progressivement la distribution d’assurance collective.

Dans ce paysage, une nouvelle catégorie émerge : celle d’acteurs capables de proposer une lecture globale des avantages sociaux, intégrée dans une logique RH et portée par la technologie.

Benefiz entend s’inscrire durablement dans cette dynamique et structurer cette catégorie.

Comme le souligne Pierre François, directeur général de Swiss Life Prévoyance et Santé :

« L’approche de Benefiz, qui repense la distribution de l’assurance collective dans une vision globale de la rémunération, combinée à une plateforme technologique conçue pour les TPE et PME, constitue un modèle d’avenir. »

Les prochaines étapes

Avec un modèle désormais validé par le marché, Benefiz ouvre une nouvelle phase de développement. L’objectif est d’�élargir son réseau de courtiers partenaires, d’enrichir l’offre de produits et d’intensifier le multi-équipement des entreprises clientes.

La technologie, et en particulier l’intelligence artificielle, jouera un rôle central dans cette évolution. Elle doit permettre d’augmenter la capacité des courtiers à piloter, conseiller et structurer les dispositifs d’avantages sociaux dans un environnement de plus en plus complexe.

À plus long terme, Benefiz se projette dans la gestion des avantages sociaux d’un million de salariés d’ici 2035.