PayFit, Shine, Benefiz : leurs meilleurs conseils pour développer votre entreprise en 2025

En dix ans, entreprendre est devenu plus accessible : création d’entreprise simplifiée, outils plus nombreux, démarches plus rapides. Mais les fondamentaux, eux, n’ont pas changé : pour développer une entreprise, il faut construire un modèle rentable, exécuter avec rigueur, recruter les bonnes personnes et tenir dans la durée.

Nous avons réuni trois dirigeants — PayFit, Shine et Benefiz — pour partager leurs conseils concrets pour piloter une entreprise en 2025.

1) Créer une entreprise n’a jamais été aussi simple… mais ce n’est pas le vrai sujet

Il y 10 ans encore, créer une entreprise était un parcours du combattant administratif. Aujourd'hui, de très nombreux outils vous simplifient les démarches et vous évitent ce fardeau.

PayFit simplifie drastiquement votre gestion comptable et des fiches de paie.

Benefiz regroupe tous les avantages sociaux au même endroit pour gagner en temps, en énergie et devenir attractif sur le marché.

Shine facilite votre gestion de trésorerie et de vos services bancaires.

D'un point de vue administratif, créer une entreprise n'est plus qu'une formalité, qui peut se faire en quelques clics depuis votre ordinateur. Les barrières à l'entrée se sont effondrées.

Mais le vrai défi de la gestion d'entreprise ne réside pas là.

2) Le vrai défi : trouver un modèle rentable

La question de la rentabilité, elle, n’a pas changé.

Trouver votre business model viable, attirer des clients et générer plus de revenus que de dépenses reste votre principal défi en tant que dirigeants.

Gérer une entreprise, c’est avant tout rester concentré sur les fondamentaux : savoir pivoter, abandonner certaines fonctionnalités, ou ajuster votre offre pour rester à flot.

Ce sont ces décisions stratégiques, parfois douloureuses, qui dictent la réussite à long terme.

3) Tout prend plus de temps que prévu

Les entrepreneurs d’aujourd’hui se heurtent souvent à une fausse croyance : avec les outils tech actuels, le développement de leur entreprise sera rapide.

Mais trouver votre marché, établir des bases solides, et convaincre des clients peut prendre deux à trois fois plus de temps que prévu.

Entreprendre vous demandera une forme d'impatience dans la patience : prendre des décisions ferme, mais accepter que les résultats puissent mettre du temps à arriver, beaucoup plus de temps qu'imaginé.

4) Fin de l’argent facile : retour aux fondamentaux

Le contexte a changé : le financement n’est plus aussi facile qu’auparavant. Les entreprises doivent faire preuve de lucidité : arbitrer, prioriser, rationaliser, et construire une trajectoire durable.

Plus que jamais, ce sont l’exécution, la discipline et la clarté stratégique qui font la différence.

5) Entreprendre pour les bonnes raisons

Entreprendre implique une part d’échec : tester, analyser, apprendre, recommencer. Ce n’est pas un parcours linéaire. Pour progresser, il faut surtout savoir sur quoi capitaliser.

Plutôt que de chercher à combler toutes ses faiblesses, il est souvent plus efficace de renforcer ses forces : celles qui font votre différence sur le marché.

6) Recruter les bons talents : le levier n°1 de la croissance

L’idée a peu de valeur sans exécution. Pour créer une entreprise qui progresse, il faut s’entourer de profils capables de délivrer, avec un niveau d’exigence élevé.

Quand on démarre, le défi est double :

déficit de notoriété,

incertitude du projet,

et souvent rémunération moins compétitive que les grands acteurs.

7) Attirer les meilleurs talents sans exploser vos budgets

Tout miser sur le salaire brut coûte cher : chaque euro versé entraîne des charges supplémentaires pour l’employeur.

Une approche efficace consiste à construire des packages de rémunération plus équilibrés, en combinant :

salaire,

avantages sociaux,

flexibilité,

responsabilités.

Parmi les leviers utilisés par de nombreuses entreprises :

épargne salariale (intéressement, participation, partage de la valeur),

avantages sociaux (titres-restaurant, mobilité, culture, etc.), selon les dispositifs mis en place.

Benefiz permet de centraliser ces dispositifs et, notamment via la cagnotte Benefiz, de proposer plusieurs usages selon les options choisies par l’entreprise : titres-restaurant, culture, cadeaux, télétravail, sport, vacances, mobilité, garde d’enfants, etc.

8) Apprendre à scaler sans se perdre

La croissance peut devenir risquée si elle n’est pas maîtrisée. Trois actions sont souvent déterminantes :

Recruter des profils expérimentés capables de structurer, piloter et transmettre

Documenter : process, outils, bonnes pratiques

Rationaliser la stack : éviter l’empilement d’outils et ne garder que ce qui sert réellement l’entreprise

9) Service client : le meilleur différenciateur quand on crée un nouvel usage

Quand vous lancez un produit ou un service, le service client joue un rôle essentiel : rassurer, accompagner, transformer les premiers clients en ambassadeurs et apprendre plus vite.

Plus votre usage est nouveau, plus l’accompagnement devient un avantage concurrentiel.

10) Savoir écouter et garder du sang-froid

Les objections ne sont pas des freins absolus : elles sont des signaux. Elles permettent de comprendre ce qui manque pour déclencher une décision.

Pour progresser, vous devez :

collecter des retours clients,

analyser les objections,

améliorer en continu,

et apprendre à prendre du recul pour décider à froid.

Conclusion

En 2025, entreprendre reste une aventure exigeante. Les outils facilitent le quotidien, mais la réussite dépend toujours des mêmes fondamentaux : rentabilité, exécution, patience, recrutement et qualité de service.

Si vous souhaitez structurer une approche plus efficace de la rémunération et des avantages sociaux pour attirer et fidéliser, Benefiz peut vous aider à construire un package adapté à votre entreprise.